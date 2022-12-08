TOKİ sosyal konut başvurusu yapanlar dikkat! 4. etap takvimi belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin üç etabı, 30 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 60 bin konutun hak sahipleri belirlendi.

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu. 4'üncü etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.