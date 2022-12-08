TOKİ sosyal konut başvurusu yapanlar dikkat! 4. etap takvimi belli oldu
TOKİ sosyal konut projesi kura çekimleri sürüyor.
TOKİ kura çekiminde üçüncü etap kuraları dün tamamlandı ve dördüncü etap kuraları için takvim, TOKİ'nin sosyal medyadan yaptığı duyuruyla birlikte açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimlerinin üç etabı, 30 ilde bugün sona erdi. Kuralarda toplam 60 bin konutun hak sahipleri belirlendi.
TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu. 4'üncü etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.
DÖRDÜNCÜ ETAP KURALARINDA HANGİ İLLER YER ALIYOR?
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura cekilecek.
Kura çekimi yapılacak iller; Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat olarak açıklandı.
MART 2023'E KADAR ETAPLAR HALİNDE TAMAMLANACAK
Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023'e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Ölümlü kazaya karışan Cengiz'in oğlu 'itibar' peşinde
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü