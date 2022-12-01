İktidarın konutta arz krizine yönelik çözümü tutmadı: 'Ofisten konuta dönüşüm'e talep yok

01 Aralık 2022 Perşembe, 13:47

Konutta arz krizini çözmeye yönelik Ağustos ayında yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ofisten konuta dönüşüm imkanı sağlandı. Fakat bu süreçte hem ofis piyasasının canlanması, hem de artan dönüşüm bedelleri sebebiyle konuta dönüşüm uygulamasına talep olmadı. 50 bin ofisin konuta dönüşmesi beklenirken mevcut talep incelendiğinde bu sayının, şimdi en fazla 20 bin olacağı düşünülüyor.

SEKTÖR KAPSAMINI 'YETERSİZ' BULUYOR

Ekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; Türkiye’de konutta yaşanan kıtlığa bir çözüm olarak sunulan ofisten eve dönüşüm uygulaması talep görmedi. Ağustos ayında yayınlanan yönetmelikle ticaret ve konut imarlı parsellerde yapılan ofislere konuta dönme imkanı sunulmuştu. Bu kapsamda 10 bini İstanbul’da olmak pazara 50 bin konutun gelmesi bekleniyordu. Ancak hem ofislere olan talebin yeniden artması, hem de sadece ticaret ve konut imarlı arsalarda bu dönüşüme imkan tanınması nedeniyle ofisten en fazla 20 bin konutun sisteme girebileceği ifade ediliyor. Sektöre göre, uygulaması gecikmiş olan yönetmelikte konut+ticari ibaresi yetersiz. Ayrıca sadece ticari imarı olan parsellerin de eklenmesiyle kapsamın genişletilip, oranın artırılabileceği kaydedildi.

"OFİSTEN KONUTA DÖNENİ HİÇ GÖRMEDİM"

Ofis sahiplerinin şu anda yüksek kiralarla yola devam ettiğini söyleyen Kuzeybatı Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ergin, “Ofise çok fazla talep var. Burası gitmez dediğimiz ofisler bile talep görmeye başladı. Çünkü ofiste yeni üretim yok. Ayrıca evden çalışmada ofise dönüş var. Bu nedenle şu anda bir ofis kıtlığı var. Finans Merkezi devreye girene kadar da bu durum devam edecek. Bu nedenle nerdeyse ofisten konuta döneni hiç görmedim” dedi.

"YAPILABİLİRLİĞİ YOK"

Ayrıca konut satış fiyatlarıyla ofis satış fiyatlarının da başa baş gitmeye başladığını dile getiren Ergin, “Dönüşüm maliyeti de baz alındığında bunun bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla İstanbul’da en fazla 10 bin, Türkiye genelinde ise maksimum 20 bin konut elde edilebilir. Altında kalma ihtimalide kuvvetli” yorumunda bulundu. Bu nedenle bu kararı, gecikmiş bir karar olarak yorumlayan Ergin şöyle konuştu:

“Eğer bu karar 2020 yılı başında alınmış olsaydı, o zaman ofise talep azdı, konut canlıydı, şimdi ise ofis piyasası da canlandı, fiyat anlamında da birbirine yakın konuma geldiler. Dolayısıyla yapılabilirliği yok.”

"SADECE KONUT-TİCARİ İMARLI PROJELERE İZİN VERİLMESİ KISITLIYOR"

Elinde ofis portföyü olan bir grupla konuştuklarını aktaran Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, “Bu grup maliyetlere çalışmış, ancak bir bina inşaatının maliyetine eşdeğer dönüşüm maliyetinden dolayı sıcak bakmamışlar” dedi. Özcan, ayrıca sadece konut-ticari imarlı projelerde dönüşüm hakkının olmasının da kısıtlayıcı unsur olarak olduğunu ve dönüşümü yavaşlatan bir engel olduğunu kaydetti. Bu kısıtlayıcı nedenlerden dolayı ülke genelinde bu şekilde en fazla 20 bin konutun gelebileceğini dile getiren Özcan şöyle konuştu:

“Konut ve ticari imarlı alanlarda daha çok dükkan yer aldığında buralarda zaten bir sıkıntı yok. Ancak daha çok ticari imarlı bölgelerde ofis binaları yer alıyor. Fakat kanun sadece konut ve ticariyi barındırana izin verince burada bir hareket oluşmasına engel oldu.”