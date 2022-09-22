Antalya’da zeytin hasadı başladı

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Antalya Serik’te üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte imece usulü zeytin hasadına başlıyor. Dallardan sıyırarak yere serilen naylona dökülen zeytinler, temizlendikten sonra dilmelik, çıtlatmalık ve sıkılmalık olarak ayrılıyor. Mart ayından itibaren sürekli sulanan zeytinin eylül ayından itibaren hasadı yapılıyor. Zeytinin kilogram fiyatı 15 lira.

Zeytin üreticisi Şadi Ünal, "Ailecek ve komşularla birlikte topluyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Mart ayından itibaren gübre attığımız zeytinleri devamlı suluyoruz. Su olmadan bir şey olmaz çünkü. Olgunlaştıktan sonra fabrikada sıktırıp, vatandaşa satıyoruz" diye konuştu.