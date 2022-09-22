Antalya’da zeytin hasadı başladı
Antalya'nın Serik ilçesinde zeytin hasadı başladı. Mart ayından bu yana sulanan zeytinin kilogram fiyatı 15 TL'ye ulaştı.
Antalya Serik’te üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte imece usulü zeytin hasadına başlıyor. Dallardan sıyırarak yere serilen naylona dökülen zeytinler, temizlendikten sonra dilmelik, çıtlatmalık ve sıkılmalık olarak ayrılıyor. Mart ayından itibaren sürekli sulanan zeytinin eylül ayından itibaren hasadı yapılıyor. Zeytinin kilogram fiyatı 15 lira.
Zeytin üreticisi Şadi Ünal, "Ailecek ve komşularla birlikte topluyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Mart ayından itibaren gübre attığımız zeytinleri devamlı suluyoruz. Su olmadan bir şey olmaz çünkü. Olgunlaştıktan sonra fabrikada sıktırıp, vatandaşa satıyoruz" diye konuştu.
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!