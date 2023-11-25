Antalya'dan 'ek kaynak' talebi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 03:00

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB)’un düzenlediği 13’üncü Uluslararası Resort Turizm Kongresi, bu yıl Türkiye İş Bankası sponsorluğunda Antalya’da yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katıldığı kongrenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, konaklama vergileriyle kaynak yaratan Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan destek istedi. Ajansa en büyük maddi katkının Antalya’dan geldiğini hatırlatan Böcek, bakan Ersoy’a “Bizim yoğun göçten dolayı büyük altyapı, trafik gibi sorunlar büyüdükçe büyüyor. Sayın bakandan bir an önce bu konuda düzenleme bekliyoruz” dedi.

‘KREDİYİ İKİYE KATLAYACAĞIZ’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise “Bu sektörde 1 milyar dolar olan kredi hacmimizi 2 yıl içinde ikiye katlayacağız. 2024-26 arasını yatırımla geçirirse 2026’da sektör patlama yaşar” diye konuştu.

‘KİŞİ BAŞI HARCAMA HEDEFİ 100 DOLAR’

Kongrede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm istatistiklerini açıkladı. Yılın 10 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının 50.2 milyon kişiyi aştığını belirten Ersoy, “Tatillerinde Türkiye’yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda yüzde 11.58’lik artış göstermiştir. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak-Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış görüyoruz. Bu sene gecelik geliri 100 dolar ile tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.