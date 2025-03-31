Apple piyasa değeriyle yeniden zirvede: Yüzde 28 yükseliş...

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:25

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:25

ABD'li teknoloji devi Apple, kuruluşundan itibaren geçen 49 yılda çığır açıcı teknolojik yeniliklere imza atarken, dünyanın en değerli şirketleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Kaliforniya'daki bir garajda 1 Nisan 1976'da mütevazı bir başlangıç yapan Apple, yenilikçi tasarımlar, kullanıcı dostu ara yüzler ve ileri teknoloji ürünleriyle dünyanın en etkili şirketlerinden biri haline geldi.

Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kurulan şirket, kurulduğu yıl "kullanıcı dostu bilgisayarlar yaratma" hedefiyle "Apple I" modelini piyasaya sürdü.

1977 YILINDA ANONİM ŞİRKET HALİNE GELDİ

Apple, 1977 yılının başında "Apple Computer" adıyla anonim şirket haline geldi.

Şirketin 1984'te tanıttığı "Macintosh", grafik kullanıcı arayüzü ve fare desteğiyle kişisel bilgisayar sektöründe devrim yarattı. 2001'de piyasaya sürdüğü "iPod" ile müzik endüstrisini dönüştürerek dijital içerik tüketiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Apple'ın 2007'de çıkardığı "iPhone", tüketicilere masaüstü bilgisayar deneyimi sunarak akıllı telefon pazarında çığır açtı.

Şirketin ismindeki "Computer" kelimesi, tüketici elektroniğine yönelimi vurgulamak amacıyla 2007'de kaldırıldı. Apple, 2010 yılında "iPad" adını verdiği ilk tabletini tanıttı.

CEO olarak Steve Jobs'un yerine 2011 yılında Tim Cook geçti. Cook'un liderliğinde Apple, ürün çeşitliliğini ve küresel erişimini genişleterek piyasa değerini artırdı.

Apple, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknolojilere yatırım yaparken, akıllı saat ve kablosuz kulaklık gibi yeni ürünlerini piyasaya sürdü.

"Uzamsal bilgisayar" olarak 2023'te duyurduğu Apple Vision Pro, şirketin 2014'ten sonraki ilk yeni ana ürün serisi oldu. Vision Pro, geçen yılın şubat ayında piyasaya sürüldü.

Teknoloji devi, son yıllarda yapay zeka yarışında rakiplerinin biraz gerisinde kalırken, dünyanın en değerli şirketi unvanını önce Microsoft'a, ardından çip üreticisi Nvidia'ya kaptırdı.

APPLE INTELLIGENCE

Geçen yıl haziran ayında yapay zeka atılımlarını hızlandıran Apple, "Apple Intelligence" teknolojisini tanıttı.

Apple Intelligence'ın, bağlam odaklı bildirimler, yapay zeka destekli görsel içerik oluşturma ve uygulamalar arasında görev yürütme gibi özellikler sunduğu bildirildi.

Microsoft ve Nvidia ile dünyanın en değerli şirketi olma yarışında yerini korumaya çalışan Apple, yapay zeka hamlelerinin ardından yeniden zirvenin sahibi oldu.

BİR YILDA YÜZDE 28 ARTIŞ

ABD'de ticaret politikalarındaki belirsizlik nedeniyle son dönemde teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar Apple hisselerini de etkiledi. Buna karşın şirketin hisselerinde son bir yılda yüzde 28 artış oldu.

Şirketin geçen yıl bu dönemde 2,6 trilyon dolar olan piyasa değeri, 3,3 trilyon dolara yaklaştı.