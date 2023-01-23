Apple akıllı ev asistanlarını tekrar popülerleştirebilir

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 07:30

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:30

Apple’ın ilk kez 2017 yılında duyurduğu ancak ertelenerek 2018’in Şubat ayında ilk kez piyasaya sürülen HomePod, o dönemin en yetenekli akıllı ev asistanı olarak görülüyordu. Şirket daha sonra daha uygun fiyatlı ve küçük HomePod Mini’yi duyurmuş ve orijinal HomePod serisini rafa kaldırmıştı.

Cupertino’lu teknoloji devi geçtiğimiz günlerdeyse sürpriz bir tanıtım yaparak bir dönemin efsanesi HomePod’u yeniden piyasaya süreceğini açıkladı ve yeni modelini duyurdu. Ancak ortaya çıkan bilgilere ve iddialara göre Apple, HomePod serisiyle Google ve Amazon’u kelimenin tam anlamıyla tahtından etmek istiyor.

APPLE'IN BURADAKİ EN BÜYÜK RAKİBİ AMAZON

Her ne kadar Amazon’un teknolojik ürünlerinin pek çoğu ülkemizde satılmasa da özellikle ABD ve Batı Avrupa’da konu akıllı ev asistanı olunca neredeyse herkes Amazon’un Echo ürünlerini tercih ediyor. Sunduğu bazı özelliklerle şu anda sektörün lideri olarak görülen Echo, akıllı ev sistemleri kullanmayanların bile evinin bir parçası olmuş durumda. Bunun en büyük sebeplerinden biriyse ABD ve Avrupada Echo ürünlerinin Amazon Prime Video ve Amazon Music sistemleriyle tamamen bütünleşmiş çalışması.

Webtekno'nun aktardığı gibi Apple analisti Mark Gurman ise Apple’ın akıllı ev asistanları ve ürünleri piyasasına HomePod ile giriş yapacağını ancak çok yakında pek çok çeşitli ürün tanıtabileceğini iddia ediyor. Gurman Apple’ın giriş seviyesi iPad’leri ekranlı bir HomePod’a dönüştürmek için bir “dock” geliştirdiğini, buna ek olarak Apple TV başta olmak üzere tüm Apple ürünlerine HomePod’la kullanılması için “özel” özellikler getireceğini iddia etti.

Aslında Apple bu iPad hamlesiyle evinizde bir kenarda duran ve kullanmadığınız iPad’inizi bir “Amazon Echo Show” rakibine dönüştürmenizi sağlamak istiyor. Apple bu noktada her rakip ürün için farklı ürünler çıkarmak yerine eski iPhone ve iPad’lerin kullanılmasına teşvik ederek hem kendi masrafını azaltmak hem de hemen hemen her eve girmek istiyor olabilir.

Apple’ın ilk kez 2017 yılında duyurduğu ancak ertelenerek 2018’in Şubat ayında ilk kez piyasaya sürülen HomePod, o dönemin en yetenekli akıllı ev asistanı olarak görülüyordu. Şirket daha sonra daha uygun fiyatlı ve küçük HomePod Mini’yi duyurmuş ve orijinal HomePod serisini rafa kaldırmıştı.

Cupertino’lu teknoloji devi geçtiğimiz günlerdeyse sürpriz bir tanıtım yaparak bir dönemin efsanesi HomePod’u yeniden piyasaya süreceğini açıkladı ve yeni modelini duyurdu. Ancak ortaya çıkan bilgilere ve iddialara göre Apple, HomePod serisiyle Google ve Amazon’u kelimenin tam anlamıyla tahtından etmek istiyor.

Her ne kadar Amazon’un teknolojik ürünlerinin pek çoğu ülkemizde satılmasa da özellikle ABD ve Batı Avrupa’da konu akıllı ev asistanı olunca neredeyse herkes Amazon’un Echo ürünlerini tercih ediyor. Sunduğu bazı özelliklerle şu anda sektörün lideri olarak görülen Echo, akıllı ev sistemleri kullanmayanların bile evinin bir parçası olmuş durumda. Bunun en büyük sebeplerinden biriyse ABD ve Avrupada Echo ürünlerinin Amazon Prime Video ve Amazon Music sistemleriyle tamamen bütünleşmiş çalışması.

Apple analisti Mark Gurman ise Apple’ın akıllı ev asistanları ve ürünleri piyasasına HomePod ile giriş yapacağını ancak çok yakında pek çok çeşitli ürün tanıtabileceğini iddia ediyor. Gurman Apple’ın giriş seviyesi iPad’leri ekranlı bir HomePod’a dönüştürmek için bir “dock” geliştirdiğini, buna ek olarak Apple TV başta olmak üzere tüm Apple ürünlerine HomePod’la kullanılması için “özel” özellikler getireceğini iddia etti.

Aslında Apple bu iPad hamlesiyle evinizde bir kenarda duran ve kullanmadığınız iPad’inizi bir “Amazon Echo Show” rakibine dönüştürmenizi sağlamak istiyor. Apple bu noktada her rakip ürün için farklı ürünler çıkarmak yerine eski iPhone ve iPad’lerin kullanılmasına teşvik ederek hem kendi masrafını azaltmak hem de hemen hemen her eve girmek istiyor olabilir.

Özellikle yeni HomePod modelinde sıcaklık ve nem ölçme, duman ve yangın alarmı gibi özelliklerin olması HomePod’un çıkışıyla akıllı ev asistanlarını yeniden popülerleştirebilir. Apple ise şüphesiz ki bu yeni trendin lider markası olmak istiyor.