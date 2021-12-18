Apple zamları durdurulamıyor: Şimdi de servis ücretlerine zam

18 Aralık 2021 Cumartesi, 16:41

TCMB'nin geçen ayki faiz kararı, döviz kurunda inanılmaz artış yaşanmıştı. Teknolojik ürünlerin fiyatı ciddi bir şekilde artarken, Apple Türkiye‘de 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. O dönemde 12 lira seviyelerinde olan dolar kurunun, dün itibariyle 17 liraları görmesi sonrasında Apple’dan yeni bir zam beklentisi oluşmuştu.

Apple'dan beklenen haber bugün gelmişti. Apple'ın sitesine bakanlar, yeni fiyatları görmüştü. Apple'dan bir gün içerisinde ikinci zam haberi geldi!

SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM

Sabahle saatlerinde ürün fiyatlarını güncelleyen Apple, şimdi de servis ücretlerine zam geldi.

İşte zamlı fiyatlar:

İphone 13 için onarım ücrertleri:

Iphone 12 onarım ücretleri

Iphone 11 onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone X onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone 8 onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone 7 onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone 6 onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone SE onarım ücretleri

Türkiye'deki iPhone 5 onarım ücretleri