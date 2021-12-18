Apple zamları durdurulamıyor: Şimdi de servis ücretlerine zam
Apple ürünlerine gün içerisinde ardı ardına yeni zamlar geldi..Apple'ın internet sitesinde yayımlanan yeni fiyatlara göre, servis onarım ücretleri de zamlandı.
TCMB'nin geçen ayki faiz kararı, döviz kurunda inanılmaz artış yaşanmıştı. Teknolojik ürünlerin fiyatı ciddi bir şekilde artarken, Apple Türkiye‘de 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. O dönemde 12 lira seviyelerinde olan dolar kurunun, dün itibariyle 17 liraları görmesi sonrasında Apple’dan yeni bir zam beklentisi oluşmuştu.
Apple'dan beklenen haber bugün gelmişti. Apple'ın sitesine bakanlar, yeni fiyatları görmüştü. Apple'dan bir gün içerisinde ikinci zam haberi geldi!
SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM
Sabahle saatlerinde ürün fiyatlarını güncelleyen Apple, şimdi de servis ücretlerine zam geldi.
İşte zamlı fiyatlar:
İphone 13 için onarım ücrertleri:
Iphone 12 onarım ücretleri
Iphone 11 onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone X onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone 8 onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone 7 onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone 6 onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone SE onarım ücretleri
Türkiye'deki iPhone 5 onarım ücretleri
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