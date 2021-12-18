Son Dakika | Apple Türkiye'den dev zam! Parlatma bezine bile...
Apple Türkiye, 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. Dolar kurunun 17 liraları görmesi sonrasında bir zam daha yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybı yaşayan Türk Lirası, Türkiye'deki yabancı işletmelere de zor günler yaşatıyor. Merkez Bankası'nın yaptığı müdahaleler de işe yaramayınca, dev şirketler Türkiye'deki mağazalarına devasa zamlar yapmak zorunda kalıyor.
TCMB'nin geçen ayki faiz kararı, döviz kurunda inanılmaz artış yaşanmıştı. Teknolojik ürünlerin fiyatı ciddi bir şekilde artarken, Apple Türkiye‘de 26 Kasım tarihinde tüm ürünlerine zam yapmıştı. O dönemde 12 lira seviyelerinde olan dolar kurunun, dün itibariyle 17 liraları görmesi sonrasında Apple’dan yeni bir zam beklentisi oluşmuştu.
BEKLENEN OLDU, İŞTE ZAMLAR
Yeni zamlar belli oldu. Bugün sabah saatlerinde tüm ürünlere tekrar zam yapıldı.
iPhone 13 Mini’nin fiyatı 20 bin TL oldu
18 Aralık 2021 itibariyle Apple cihazlarının başlangıç fiyatları şu şekilde;
iPhone 11 64 GB: 13 bin 999 TL
iPhone 12 Mini: 17 bin 999 TL
iPhone 12: 19 bin 499 TL
iPhone 13 Mini: 19 bin 999 TL
iPhone 13: 21 bin 499 TL
iPhone 13 Pro: 28 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max: 31 bin 999 TL
İlk zam sonrasında 13 bin 999 TL OLAN iPhone 13 Mini‘nin fiyatı şu anda 19 bin 999 TL.
iPhone 13 Pro ise 15 bin 999 TL’den 19 bin 999 TL’ye yükselmişti, bugün yapılan zam ile 28 bin 999 TL oldu.
M1 işlemcili Macbook Air’ın fiyatı 19 bin 999 TL
Bilgisayar fiyatları ise korkunç seviyelere ulaşmış durumda. Bundan 1 yıl öncesine kadar öğrenci indirimi ile 9000 TL seviyelerinde satın alınabilen 13 inç Macbook Air’ın fiyatı şu anda 19 bin 999 TL oldu.
Fiyatlar şöyle oluştu:
Apple M1 – 13 inç Macbook Air – 19 bin 999 TL
Apple M1 – 13 inç Macbook Pro: 25 bin 999 TL
M1 Pro – 14 inç Macbook Pro: 39 bin 999 TL
M1 Pro – 16 inç Macbook Pro: 49 bin 999 TL
M1 Max – 16 inç Macbook Pro: 69 bin 999 TL
APPLE BAŞLANGIÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
iPad ve Apple Watch başta olmak üzere diğer Apple ürünlerinin yeni başlangıç fiyatları şu şekilde;
iPad: 6.999 TL
iPad mini: 10.499 TL
iPad Air: 11.999 TL
iPad Pro: 16.499 TL
Apple Watch Series 7: 7 bin 999 TL
Apple Watch SE: 5 bin 999 TL
Apple Watch 3: 3 bin 999 TL
Apple TV 4K: 3 bin 899 TL
Apple TV HD: 3 bin 299 TL
AirPods Max: 10 bin 499 TL
AirPods 3: 3 bin 499 TL
AirPods Pro: 5 bin 99 TL
AirPods 2: 2 bin 499 TL
AirTag tekli: 539 TL / Paket: 1809 TL
Apple parlatma bezi: 359 TL
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