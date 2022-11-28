Apple'da iPhone Pro krizi!
Apple Çin tesisinde yaşanan kargaşa dolayısıyla iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşayacak.
bloomberg HT'nin onuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin'in Zhengzhou kentinde dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde yaşanan salgın sıkıntısı ve protestolar nedeniyle iPhone Pro'da 6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşanacak.
"DAHA BÜYÜK KAYIPLAR DA GÖRÜLEBİLİR"
Eğer önümüzdeki haftalarda tesisteki Covid karantinası devam ederse üretim adetlerinde daha büyük kayıplar da görülebilir.
Zhengzhou kampüsü son dönemde Covid karantinalarının tetiklediği işçi protestolarına sahne olmuştu. Foxconn ve yerel otoriteler salgını kontrol altına almakta zorlanmıştı. Binlerce işçi ekim ayında gıda sıkıntılarının ardından kendi imkanlarıyla tesisi terk etmişti.
Foxconn tesisi Apple’ın bu yıl en çok talep gösterilen yeni iPhone 14 Pro modelini üretiyor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 modellerinde düşen talebi telafi ediyordu. Apple üretim hedefini 90 milyon adetten 87 milyon adede düşürmüştü.
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