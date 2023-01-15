İddia: Apple'ın Premiere League yayın haklarını alabilir

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

'Apple' denince çoğumuzun aklına iPhone, MacBook gibi ürünler geliyor olsa da şirket, Apple TV, Apple Music, Apple Arcade gibi servisleri ile dijital hizmet sektörüne çoktan giriş yapmış ve yeni yatırımlarla bu alandaki ağırlığını daha da artıracağını gözler önüne sermişti. Son ortaya atılan iddialar, Apple TV'nin yakın zamanda özellikle sporseverlerin hayatlarının bir parçası olabileceğini gösteriyor.

FUTBOL TAKIMI SATIN ALMAK YERİNE 'YAYIN HAKLARINI' ALMAK İSTİYOR

Webtekno'nun İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından ortaya atılan iddiaları haberleştirdiği kadarıyla Apple, dünyanın en popüler ulusal futbol ligi olan Premiere League'e talip olmuş durumda. Şirket, Amerikan yatırım şirketlerinin aksine İngiltere'den bir futbol takımı satın almayı değil, doğrudan Premiere League'in yayın haklarını satın almayı planlıyor.

Henüz konuyla ilgili Apple kanadından bir açıklama gelmiş değil. Dolayısı ile ortaya atılan bilgiler henüz 'iddia' olarak kalıyor. Dahası, Apple'ın yayın hakları girişimi gerçek olsa dahi bu konuda somut bir adım görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Zira Sky Sports'un mevcut yayın hakları sözleşmesi, 2025'te sona erecek.

BU İDDALARIN GERÇEK OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Apple TV+'ta yayınlanan ve bir futbol takımının başına getirilen aynı isimli antrenörün hikayesini konu alan Ted Lasso isimli komedi-dram dizisi, küresel çapta büyük beğeni toplamış ve 7 Emmy ödülü almayı başarmıştı. Ayrıca Apple dün, tartışma yaratan 'Avrupa Süper Ligi' girişimi ile ilgili bir belgeselin duyurusunu gerçekleştirmişti.

Daha da önemlisi Apple, geçtiğimiz yıl spor yayıncılığına resmi olarak giriş yaptı ve Amerikan ulusal beyzbol ligi Major League Baseball ile ulusal futbol ligi Major League Soccer'ın yayın hakları için anlaşmalar yaptı. Ayrıca Amerikan futbolu ligi NFL için de şansını denemiş ancak o 'ihaleyi' YouTube'a kaptırmıştı. Buradan da anlayabileceğimiz üzere Apple, spor yayıncılığı konusunu fazlasıyla ciddiye alıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ancak kulüplerin bakış açısına dair öngörüde bulunabiliriz. Premiere League'de bir kulübe sahip pek çok Amerikalı 'patron', mevcut 3 yıllığına 5,1 milyar sterlin (117,2 milyar TL) değerindeki anlaşmanın ligin değerinin altında olduğuna inanıyor ve gelirleri artırmak için Amerikan teknoloji devlerinin yatırımlarına bakıyor. Dolayısı ile Apple'ın Premiere League yayın haklarına talip olması -teklife de bağlı olarak- olumlu karşılanabilir.