Apple Card, Goldman Sachs'a 1.2 milyar dolara mal oldu
Apple'ın yıllar önce tanıttığı Apple Card altyapısı, beklendiği gibi olmadı ve Goldman Sachs 1.2 milyar dolar kaybetti.
Apple Card ilk tanıtıldığında finansı dünyasında önemli bir adım olarak görülmüştü. Titanyum alaşımıyla bir adım öne çıkan kartın altyapısı da Goldman Sachs tarafından yapılan yatırımlarla gelişmişti. Card, beklenen ilgiyi görmeyinci yatırımcısına da kaybettirdi.
TARİHİN EN ÖNEMLİ KREDİ KARTI OLARAK TANITILMIŞTI
Akıllı yapısıyla dikkat çeken ve 2019 yılında tanıtılan Apple Card, 2022 yılına kadar 1.3 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Kullanıcılar kartı kullanıyor olsa da halen yüksek harcamalar yapılmıyor. Kart ile ilgili herhangi kullanıma kapatılma durumu söz konusu değil ancak ilerleyen dönemde farklı hamleler yapılabilir.
Apple Card tarafında hatırlayacağınız üzere, kart ücretinin ve gecikme ücretinin olmadığı bir sistemi benimsenmişti. Apple ürünleri satın alındığında ise taksit, para iadeleri ve Apple Pay ile kolay ödeme gibi işlemlerde iadelerin kolay olması, faizsiz kredi ve benzeri avantajlarla rakiplerinden ayrılmıştı.
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