Apple'dan Türkiye'ye destek: Yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacağız
Apple’ın CEO’su Tim Cook sosyal medya hesabından Türkiye’deki depreme ilişkin paylaşımda bulundu, Cook Apple’ın kurtarma ve yardım çabalarına bağışta bulunacağını bildirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Apple'dan da bir açıklama geldi.
Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak."
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