Apple'dan Türkiye'ye destek: Yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacağız

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:43

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 09:43

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Apple'dan da bir açıklama geldi.

Apple CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkese düşüncelerimizi ve taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak."