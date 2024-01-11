arabam.com açıkladı...2023 yılında ikinci elde araç fiyatları yüzde 65 arttı! 'Kurda görülen artışın üzerinde fiyat yükseldi'

Yayınlanma: 11.01.2024 - 13:37

Güncelleme: 11.01.2024 - 13:37

Online ilan platformu arabam.com, 2023 yılının dikkat çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı.

Aylık fiyat endeksine göre; aralık ayında fiyatlar yüzde 2 geriledi. İlanlardaki fiyatlar böyleyken ikinci el satışlarında ise yüzde 13’lük bir büyüme gerçekleşti. Ayrıca yıl toplamında sıfır araçlarda yüzde 62’lik bir büyüme görüldü. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, 2023’e dair yaptığı değerlendirmede, yılın ilk altı ayında otomobil fiyatlarının arttığı, sıfır araçlarda bekleme listelerinin oluştuğu, ikinci elde sıfır araçlardan yüksek fiyatların görüldüğü bir süreç yaşandığını hatırlattı.

"TALEPTE DARALMALAR YAŞANDI"



Ayvaz, “Bu dönemde ihtiyaç alımlarının yanı sıra yatırım amaçlı otomobil alımları da oldu. 2023’ün ikinci yarısına gelindiğinde kademeli olarak değişim başladı. Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faizler sebebiyle talepte daralmalar yaşandı. Yılın üçüncü çeyreğinde ilan fiyatları yüzde 10,5 artarken son çeyrek ortalamasında yüzde 4,3’lük bir düşüş gözlemledik. Bununla beraber değer kazanacağını düşündüğü için araç alanlar da bu araçlarını satmaya yöneldi. Sıfır araçlara erişimin artmasıyla, talepte bu yöne doğru kayma yaşandı. Sıfır araç satışları bir rekora imza atarak 2023’ü 1 milyon adedin üzerinde kapattı. Son 5 yılın ortalamalarıyla kıyaslanacak olursa, ikinci el için ortalamanın yüzde 30, sıfır araç içinse yüzde 80’in üzerinde bir ticaret hacminden bahsedebiliriz” dedi.

2023 yılı boyunca ilanlarında gözlemlenen diğer trendleri şöyle oldu:

Otomobillerden sonra ilanlarda en çok hafif ticari araçlar görüldü. İlan verilere göre; 2023’te ikinci el araç ilanlarının yüzde 71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise yüzde 1’lik kısmı oluşturdu.

2023’TE EN ÇOK FIAT MARKASI İLANLARDA YER ALDI

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında 2023’te en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Egea, Corolla, Passat ve Civic oldu. Bu modelleri, Accent ve Polo takip etti.

2. el Arazi/SUV/Pick-up kategorisindeki ilanlarda 2023’ün lideri Nissan Qashqai oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tuscon, Peugeot 3008, Nissan Juke, Peugeot 2008, Mitsubishi L200 ve Chevrolet Captiva izledi.

İLANLAR EN ÇOK 10-15 YAŞ ARALIĞINDAKI ARAÇLAR İÇİN VERİLDİ

arabam.com’da 2023’teki ilanlar yüzde 27,8 oranı ile en fazla 10-15 yaş aralığındaki araçlar için oldu. 6-9 yaş aralığında olanlar yüzde 22,3 ile ikinci, 5 yaşa kadar olan araçlar yüzde 18,7 ile üçüncü, 20 yaş ve üzeri araçlar yüzde 16,7 ile dördüncü sırada yer aldı. 16 ve 20 aralığında yaşa sahip olan araçlar ise yüzde 14,5 oranıyla beşinci sırada yer aldı. 2022 yılında arabam.com’daki araç ilanları incelendiğinde ise 5 yaşa kadar olan araçlar ilanların yüzde 20,8’ini oluştururken, 6-9 yaş aralığındaki araçlar ilanların yüzde 23,6’sını oluşturuyordu. 2022’de yaşı genç olan araç ilanlarının 2023’e göre daha fazla olduğu görülüyor.

300.000 KM VE ÜZERINDEKI ARAÇ İLANLARI YÜZDE 9 ARTTI

arabam.com’un ikinci el ilan verilerine göre; 2023’te ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 20 oldu. İlanlardaki 300.000 km ve üzerindeki araçların sayısı 2022 yılına kıyasla yüzde 9 arttı. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde yüzde 18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16, 50.001 – 100.000 km aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 12 olarak gerçekleşti. 10.000 km’ye kadar olan araçlar ilanlarda yüzde 3 oranında görüldü.

İLANLARDAKİ EN YÜKSEK PAY UYGUN FİYATLI ARAÇLARIN OLDU

İlanlar içinde en yüksek pay yüzde 51,3 oranı ile 500.000 TL’ye kadar olan araçların oldu. 500.001 TL - 600.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 12,4 olurken, 600.001 – 700.000 TL arasındaki araçların oranı yüzde 10.7, 700.001- 800.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 8,2, 800.001-1.000.000 TL olan araçların oranı yüzde 8,6 ve 1.000.000 TL ve üzeri araçların ilan oranı yüzde 8.8 oldu.