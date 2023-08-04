arabam.com açıkladı: Temmuz ayında ikinci el ilanları yüzde 25 arttı

Yayınlanma: 04.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 07:00

Türkiye’nin 2. el otomobil ilan platformu arabam.com, temmuz ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. En çok ilana koyulan araçlar da sırasıyla 2012, 2015 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu. Temmuz ayında ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı yüzde 51 olarak gerçekleşti.

İlanlar içinde en yüksek payı ise yüzde 24,3 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu. Temmuz ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilen ikinci el arabam.com analizi şöyle oldu:

İLANLARIN YÜZDE 71’İ OTOMOBİL

arabam.com’da temmuz ayında ikinci el araç ilanlarının yüzde 71’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise yüzde 2’lik kısmı oluşturdu.

EN ÇOK RENAULT İLANI YER ALDI

arabam.com’da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında Temmuz ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea ve Passat oldu. Bu modelleri ise Honda Civic, Volkswagen Polo ve Opel Corsa takip etti.

ARAZI, SUV VE PICK-UP KASADA İLK SIRA YİNE NİSSAN QASHQAI’NIN

arabam.com’da yayınlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, haziran ayında olduğu gibi temmuz ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Nissan Qashqai yüzde 21 ile ilanlarda en çok yer alan model oldu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Chevrolet Captiva, Nissan Juke ve Fiat Egea Cross izledi.

İLANLARDA EN ÇOK 11 YAŞINDA ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

arabam.com’da temmuz ayında en fazla ilan verilen araçlar, yüzde 7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları sırasıyla yüzde 6,6 ile 2015, üçüncü sırada ise yüzde 6,4 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise sırasıyla yüzde 6,3 ile 2016, yüzde 6 ile 2013 ve 2017 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların yüzde 13,2’sini oluşturdu.

arabam.com’daki ilanlarda 1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görülüyor. 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı yüzde 29 oldu, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların yüzde 51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise yüzde 4’te kaldı.

İLANLARIN YÜZDE 24,3’Ü 800 BİN TL VE ÜSTÜ ARAÇLARIN

İlanlar içinde en yüksek payı yüzde 24,3 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlardan oluşturdu. 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar yüzde 14,2 ile ikinci, yüzde 12 ile 600.001 TL – 700.000 TL aralığındaki araçlar üçüncü sırada yer aldı. 200.000 TL ve altı araçların oranı ise yüzde 9,01 oldu.

DÜZ VİTESLİ ARAÇLARIN İLAN ORANI DEĞİŞMEDİ

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında mayıs ve haziran aylarında olduğu gibi temmuz ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların yüzde 66’sı düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların yüzde 20’sini, yarı otomatik vitesli araçlar da yüzde 14’ünü oluşturdu.

İLANLARIN YARIDAN FAZLASI DİZEL ARAÇLARIN

arabam.com ilanları yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı yüzde 51,39 oldu. LPG’li araçlar yüzde 25,44 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların yüzde 22,49’unu oluşturdu. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

EN ÇOK ILAN 200.001 – 300.000 KM. ARASINDAKI ARAÇLARDA

İkinci el piyasasında Temmuz ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde yüzde 18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 11 oldu.