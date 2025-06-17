Araç alacaklar dikkat: AKP’den otomobillere yeni ÖTV zammı!

AKP tarafından Meclis'e sunulan ekonomi paketi teklifi, motorin ve benzinli otomobillerde uygulanan en düşük ÖTV oranının yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltilmesini öngörüyor. Vergisiz fiyatına göre yüzde 45, 50, 60 ve 70 olan ÖTV oranlarının artık en az yüzde 80 olması hedefleniyor. Ayrıca, ÖTV’ye esas aracın vergisiz fiyatının en düşük 184 bin liradan 600 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖTV’SİNDE CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ

Teklifte, elektrikli araçların ÖTV’sinin batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik özelliklere göre belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi öngörülüyor. Bu yetki, elektrikli araçlarda ÖTV oranlarının yasa çıkarılmadan artırılmasına imkan sağlayabilir.

YÖNETİCİLERİN GİYİM YARDIMI CEZASINA DÜZENLEME VE PERSONELE ZAM

Pakette, memurlara giyim yardımı yapan yöneticilerin cezalandırılmasını önleyecek madde yer alırken, vergi denetimi yapan personele ödenecek fazla mesai ücretlerine yüzde 88 oranında zam yapılması ve bu haktan yararlanacak personel sayısının artırılması planlanıyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA İZİN VE ÜCRET YETKİLERİ

Teklifte, döviz alım satımı ile kıymetli madenler ve taşlar piyasasında faaliyet göstereceklerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alması zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca cumhurbaşkanına döviz bürolarına ödenecek ücretlerin artırılması veya azaltılması yetkisi verilmesi öngörülüyor.