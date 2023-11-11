Araç alacaklar dikkat! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Yayınlanma: 11.11.2023 - 14:07

Güncelleme: 11.11.2023 - 14:57

2023 sonuna doğru gelirken araba sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oldu.

Sıfır otomobilde indirim ve kampanyalar ise hız kazandı.

Otomotiv sektöründe satışlar ve fiyatlar aydan aya rekor kırarak bugüne kadar gelirken, artık fiyat artışları yavaşladı, indirim ve kampanya dönemi başladı.

HEMEN TESLİM DÖNEMİ BAŞLADI

3-6 aylık bekleme listeleri artık hemen teslime kadar geldi.

Markaların ellerinde araçlar arttıkça piyasa eski günlerine dönmeye başladı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

"İMAS Derneği olarak yaz sezonu ortasında yaptığımız yazılı ve sözlü mülakatlarda sıfır araçta yaşanan bollaşma ve Ticaret Bakanlığı’mızın piyasa düzeni ve ayrıca fiyat istikrarına dair attığı etkili adımlar neticesinde kayıt dışı ticaretin sektörden el çekeceği, fiyat dengelerinin pandemi öncesi hale geri geleceği ve yıl sonunda sıfır araçta ciddi indirimler ve kampanyalar düzenleneceğinden sık sık bahsetmiştik.

BAYİLERDEN İNDİRİM TEKLİFİ

Geldiğimiz noktada bayilerin kendi bünyelerinde sıfır ya da çok uygun faiz oranlı kredi imkanları sunduğu ya da yüzde 15’e varan ciddi indirimler uyguladığını görüyoruz. Dikkat çekici ve avantajlı olan kampanyalar ise sunulan krediler ve fiyat düşüşleri.

Banka kredisine ulaşmanın güç olduğu ve yüksek faizler talep edilen ortamda bayilerin sunduğu uygun faizli krediler, otomobil almak isteyen vatandaşlarımız için önemli bir avantaj. Öte yandan kredi kullanmadan otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız da cazip fiyat indirimlerini değerlendirerek otomobil sahibi olabilirler.”

İŞTE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL

Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

2023 Ekim fiyatı: 1.144.400 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL

SKODA

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite

2023 Kasım fiyatı: 914.900 TL

CITROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2023 Kasım fiyatı: 813.000 TL

DACIA

YENİ DUSTER Essential TCe 90 bg

Kasım fiyatı: 899.000 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Kasım kampanyalı fiyatı: 777.900 TL

FORD

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin

Kasım kampanyalı fiyatı: 852.500 TL

HYUNDAI

Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel

Kasım fiyatı: 725.000 TL.