İkinci el araçların ilanda kalma süresi uzadı: 'Fiyat düşüşleri...'

Yayınlanma: 09.11.2023 - 16:20

Güncelleme: 09.11.2023 - 16:20

arabam.com’da ekim ayında yer alan ikinci el araç ilanları arasında en yüksek pay %25,1 oranıyla 800 bin TL ve üzerindeki araçların oldu. İkinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Ekim ayı boyunca arabam.com’daki ilanlarda 800 bin TL ve üzerindeki araç sayısının arttığını ayrıca bu fiyatlardaki araçların ilanda kalma süresinin uzadığını görüyoruz” dedi.

arabam.com, ekim ayının merakla beklenen ikinci el ilan verilerini paylaştı. Buna göre; en çok ilana koyulan araçlar sırasıyla 2012, 2015 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu. Ekim ayında en çok 1.4 - 1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %25,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu. Konuyla ilgili arabam.com CEO’su Arda Ayvaz, “Bakanlığın aldığı tedbirler sonucu ikinci el araçlarda ortalama %10 civarında fiyat düşüşleri yaşanıyor. Bununla beraber değer kazanacağını düşündüğü için araç alanların, araçlarını satmaya yöneldiğini söyleyebiliriz. Ekim ayı boyunca arabam.com’daki ilanlarda 800 bin TL ve üzerindeki araçların arttığını, bu fiyatlardaki araçların ilanda kalma süresinin uzadığını görüyoruz” dedi.

Ekim ayı boyunca ilanlarda en çok görülen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilerine göre kategorize edilen ikinci el analizi şöyle oldu...

YÜZDE 70’İ OTOMOBİL

Ekim ayında ikinci el araç ilanlarının %70’ini otomobiller oluşturdu. Otomobilleri sırasıyla hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makineleri gibi ilanlar ise %2’lik kısmı oluşturdu.

EN ÇOK FIAT İLANI YER ALDI

İlanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. İlanlara model özelinde bakıldığında ekim ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Civic ve Passat oldu. Bu modelleri, Volkswagen Polo ve Opel Corsa takip etti.

Yayımlanan 2. el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, eylül ayında olduğu gibi ekim ayında da Nissan Qashqai liderliğini korudu. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Chevrolet Captiva, Peugeot 2008 ve Nissan Juke izledi.

2012 YILINA AİT MODELLER İLK SIRADA

Ekim ayında en fazla ilan verilen araçlar, %7,3 oranı ile 2012 yılına ait modeller oldu. 2012 model araçları ikinci sırada %6,5 ile 2015, üçüncü sırada ise %6,4 ile 2011 model araçlar takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda ise yine %6,2 ile 2017 ve 2016 model araçlar yer aldı. 2000 yılı ve öncesine ait araçlar ise ilanların %12,7’sini oluşturdu.

1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’ini oluşturdu

1.2–1.4 arası ve 1.4-1.6 arası motor hacimlerine sahip araç ilanları daha çok görüldü. Ekim verilerine göre; 1.2-1.4 arası motor hacmine sahip araçların ilan oranı %29 olurken, 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar ilanların %51’ini oluşturdu. 2001 cm3 ve üzeri motor hacmine sahip ilanların oranı ise %4’te kaldı.

800 BİN TL VE ÜZERİNDEKİ İLANLAR

İlanlar içinde en yüksek pay %25,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçların oldu. 400.001 TL – 500.000 TL aralığındaki araçlar %13,5 ile ikinci, 500.001 TL – 600.000 TL aralığındaki araçlar %12,9 ile üçüncü sırada yer aldı. 200.000 TL ve altı araçların oranı ise %7,1 oldu.

Düz vitesli araçların ilan oranı aynı kaldı.

Şanzıman tipine göre ilanların dağılımında ağustos ve eylül aylarında olduğu gibi ekim ayında da en büyük payın düz vitesli araçlarda olduğu görüldü. İlanların %65’i düz vitesli araçlardan oluştu. Otomatik vitesli araçlar ilanların %21’ini, yarı otomatik vitesli araçlar da %14’ünü oluşturdu.

İlanların yarıdan fazlası dizel araçlar için verildi.

İlanlar yakıt tipine göre incelendiğinde, dizel araçların ilan oranı %50,99 oldu. LPG’li araçlar %24,91 oranı ile ikinci sırada yer alırken, benzinli araçlar ise ilanların %23,43 oranıyla üçüncü sırada yer aldı. Benzinli araçları sırasıyla hibrit ve elektrikli araçlar izledi.

KİLOMETREYE GÖRE İLANLAR

İkinci el piyasasında ekim ayında ilanlar en çok 200.001 – 300.000 km. arasındaki araçlar için verildi. Bu km. aralığındaki araçların ilan oranı %27 oldu. 150.001 – 200.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı yüzde %18, 100.001 – 150.000 km. aralığındaki araçların ilan oranı ise %17 olarak gerçekleşti. 300.000 km. üzerindeki araçların ilan oranı ise %11 oldu.