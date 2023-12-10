Araç alacaklar dikkat! Sıfır otomobilde zam için tarih verildi

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:11

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:11

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ikinci el araç satışlarındaki "6 ay ve 6 bin kilometre" şartı ve ilan kısıtlamasının süresi 6 ay daha uzatıldı.

1 Ocak 2024'te sona erecek uygulama, 1 Temmuz 2024'e kadar devam edecek.

"YÜZDE 20-25 ORANINDA DÜŞÜŞ OLDU"

Habertürk'te yer alan habere göre Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç, bu uzatmanın olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Erkoç, "Bu uygulamalardan sonra sıfır araçlar gerçek değerine indi. Sıfır araçlar inince ikinci el araçlar da gerçek değerine gelmiş oldu. Şu anda piyasada yüzde 20-25 oranında bir düşüş oldu" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların ticaretine ilişkin yaptığı yönetmelik değişikliği, sektörde yeni bir dönemi başlatırken Erkoç, döviz kurunun yükselmesinin etkilerine dikkat çekti.

"BİR AN EVVEL ARAÇLARINI ALSINLAR"

Erkoç, sıfır otomobillerde zam için tarih vererek şunları kaydetti:

"Eğer kur yükselmeye devam ederse fiyatlar kesinlikle etkilenir. Bu yüzden gerçek ihtiyaç sahipleri araç almak isteyenler bir an evvel araçlarını alsın diyoruz. Yılbaşından sonra Ocak ayının 15’inden sonra fiyatların yine yükselebileceğini düşünüyoruz."