Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı! İkinci el araçlarda 6 ay, 6 bin kilometre sınırı uzatıldı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla İkinci el araç satışında araç galerilerine getirilen "6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması 1 Temmuz 2024 tarihine uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 09:09
Son dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı! İkinci el araçlarda 6 ay, 6 bin kilometre sınırı uzatıldı
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "Pazarlama ve Satış Kısıtlaması" ile "İlan Kısıtlaması"na ilişkin düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle yeniden uzatıldı.

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapamayacaklarını belirten maddede "1/7/2023" ibaresi "1/7/2024" ile değiştirildi.

Söz konusu maddeye göre Ticaret Bakanlığı '6 ay ve 6 bin kilometre" kısıtlaması olarak da bilinen uygulamayı 6 ay uzatma yetkisine sahip bulunuyor.

 


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