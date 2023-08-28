Araç bulunurluluğu, enflasyon ve kredi ulaşımı gibi sorunlar sektörü zorladı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.08.2023 - 03:00

Her büyüklükte şirket için büyük sermaye ve finansman avantajı sağlayan operasyonel araç kiralama sektörü ve kısa süreli araç ihtiyaçlarının çözümüne yönelik günlük araç kiralama sektörü 2023’te yaşanan tüm sorunlara karşın büyümeye devam etti.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici’nin yaptığı açıklamaya göre yavaşlayan ekonomik aktivite, tedarik zincirinde yaşanan aksama, küresel enflasyon baskısı, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ticari hayatı zorluyor.

KİRALAMAK DAHA AVANTAJLI

Tüm bu zorluklara karşın araç kiralama kuruluşlarının müşteri taleplerini karşılamak için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Ekici, şunları söyledi: “Operasyonel araç kiralamaya talep olmasına karşın yeni araç tedarikinde ve finansmana erişimde halen devam eden sıkıntılarla sektörümüz arzu edilen büyümeyi yakalayamıyor. Artan araç maliyetleri nedeniyle sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, sınırlı donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyor. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine karşın araç kiralama, satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı durumda. Operasyonel araç kiralama kuruluşları, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlıkları sayesinde yarattıkları verimliliği müşterilerine yansıtarak araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor.”

Artan araç maliyetleri nedeniyle sektör müşterilerinin de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneldiğini söyleyen İnan Ekici, araç kiralamanın satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı olduğunun altını çizdi.

(İnan Ekici)



‘2019’DAKİ HACME ULAŞILAMADI’

Günlük araç kiralama sektöründe ise şubatta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem, araç bulunurluğunda devam eden problemler ve finansmana ulaşım zorluklarına karşın 2022 yılına göre araç parkının yaklaşık yüzde 5-10 seviyesinde arttı. Bununla birlikte, sektör hâlâ pandemi öncesi 2019 yılı araç parkı büyüklüğüne erişebilmiş değil.

Artan şehirleşmeyle farklı ulaşım ihtiyaçları doğduğuna dikkat çeken Ekici, alternatif ulaşım çözümleri ve modellerinin ortaya çıktığını, bireysel ulaşımda talebin araç sahipliğinden kiralama ve paylaşıma doğru kaydığını, 2030 yılında dünyada satılan her 10 araçtan birinin paylaşım ekonomisi içinde yer alacağının öngörüldüğünü söyledi.

“Müşteri tarafında paylaşım ekonomisinde büyümeyi destekleyen ana unsur ise ‘tasarruf’” diyen Ekici, şöyle konuştu: “Bu noktadan hareketle, araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede beş kat gibi majör bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakacak olursak 2017’de 36 milyon üyesi olan araç paylaşım pazarının üye sayısının, 2021’de 47.5 milyona ulaştığını görüyoruz. 2026’da ise bu sayının 60 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.”

‘DİJİTAL SATIŞ YAPILACAK’

Ekici, “Sektörümüz, en iyi müşteri deneyimini tasarlamak amacıyla süreçlerini dijitalleştirmeye ve veriye dayalı ileri analitik uygulamalarıyla de bütünsel hizmet sunuyor. Araç kiralama ve araç paylaşımında satışların çoğu dijital kanallardan geliyor; 3 ila 5 yıl içinde araç kiralama ve araç paylaşımı satışlarının neredeyse tamamının dijital kanallardan yapılacağını öngörüyoruz. Sektörümüzün dijitalleşmeye olan yatırımları daha da artacak” diye konuştu.

KİRALAMA TECRÜBESİ

Çevrimiçi satışa değinen Ekici, “Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak inovasyon ve dijitalleşme stratejilerileriyle müşterilere hızlı ve konforlu bir araç kiralama tecrübesini yaşatmak sektörümüzün en büyük odak noktası. Araç paylaşımında süreç çevrimiçi tamamlanıyor. Kiralamada da çevrimiçi satışların payının giderek artacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

‘DOLANDIRICILARA DİKKAT!’

İnan Ekici’nin dikkat çektiği bir diğer önemli nokta da dolandırıcılar. Seyahat ve tatil dönemlerinde araç kiralamaya artan taleple birlikte bazı kötü niyetli kişiler, sosyal medya mecralarında ya da kurdukları sahte internet siteleriyle bazı tanınmış araç kiralama kuruluşlarının taklit ediyor. Dolandırıcılar, tanınmış kuruluşların logolarına benzer logolar kullanarak telefon ve online platformlar üzerinden yaptıkları görüşmelerle tüketicilerden araç kiralama vaadiyle avans topluyor. Tüketiciler, avans ödemesi sonrasında bu kişilere ulaşamayınca dolandırıldığını farkediyor. Dolandırıcılık vakalarının tüketicilerin araç kiralama faaliyetine ilişkin güveninin zedelenmesine neden olduğunu söyleyen Ekici, aynı zamanda taklidi yapılan araç kiralama kuruluşlarının da itibar kaybı riski ile karşı karşıya geldiğini vurguladı. Ekici, TOKKDER olarak İçişleri Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na dolandırıcılık konusunun aktarıldığını söyledi.

(Burak Koçak)



‘ARACINIZI SERMAYENİZE EKLEYİN!’



DenizFilo, “Sermayem Aracım”la nakit ihtiyacı olan müşterilere yeni bir çözüm sunuyor. Sermayem Aracım, müşterinin kendi aracını DenizFilo’ya sattığı ve ardından aynı aracı kiraladığı bir çözüm ürünü. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sermaye ve nakit ihtiyaçlarının gün geçtikçe artması ve nakde ulaşmakta yaşadıkları zorluklara karşın Sermayem Aracım, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun.

Sermayem Aracımla birlikte müşteri, nakit ihtiyacını masrafsız, kredisiz karşılarken ticari faaliyetlerini de kesintiye uğramadan devam ettirebiliyor. Aracını DenizFilo’ya satıp bedelini güncel piyasa koşullarına göre nakit alıp bir filo kiralama müşterisine dönüştüğünden hem zaman hem de maliyet avantajı kazanıyor.

‘KREDİ LİMİTLERİ ETKİLENMİYOR’

Ülke ekonomisine fayda sağlayan inovatif bir ürünle müşterilerinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, küresel arz zincirindeki kesintilerin, lojistik problemlerin, yedek parça sıkıntısının ve çip kıtlığının hâlâ araç tedariki konusunda sıkıntı yarattığına değindi.

Alternatif çözüm noktasında operasyonel kiralamanın önemli bir seçenek haline geldiğini söyleyen Koçak, şöyle konuştu: “Deniz Finansal Kiralama AŞ olarak uzmanlaştığımız alanların başında operasyonel kiralama da yer alıyor. Operasyonel kiralama, kullanıcılara ihtiyaçlarına uygun bir araca erişim sağlarken satın alma sürecinin getirdiği uzun bekleme sürelerini ve yüksek fiyatları bertaraf etmelerine yardımcı oluyor. Sunduğumuz hizmetler kapsamında müşterilerimiz, operasyonel kiralama paketlerinden yararlanarak banka kredi limitleri etkilenmeden yatırımlarını finanse edebiliyor, bu sayede diğer limitlerini farklı ihtiyaçları için kullanabilme imkânına sahip oluyorlar. “