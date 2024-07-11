Araç kiralama talebinde artış bekleniyor: En çok tercih edilen araçlar...

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:20

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:20

Otokoç Otomotiv Kiralama ve Mobilite İş Birimi Lideri Mert Atılgan, yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve okulların kapanmasının araç kiralama sektörü için sezon başlangıcı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Atılgan, "Bu dönemde artan hava yolu talebi ve şehir hareketlilikleri, araç kiralama taleplerinde de aynı şekilde artışı beraberinde getiriyor. Yaz döneminde talebin kış aylarına oranla neredeyse iki buçuk katına çıktığını söyleyebiliriz. Bu yaz, araç kiralama talebinin geçtiğimiz yıla oranla yüzde 25-30 bandında artış göstermesini bekliyoruz. Haziran ayında okulların kapanmasıyla aynı döneme denk gelen uzun bayram tatiliyle birlikte beklentimizin üzerinde bir talep aldık. Ocak-haziran döneminde ise geçen yıl aynı döneminin yaklaşık yüzde 20 üzerinde bir talep gözlemledik" şeklinde konuştu.

Atılgan, son dönemde müşterilerinin özellikle ekonomik ve otomatik araçlara olan ilgisinin arttığını dile getirdi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇLAR

B segment hatchback otomatik ve C segment sedan otomatik araçların en çok tercih edilen modeller olduğunu ifade eden Atılgan, artan fiyatların, müşteri tercihlerini geçmiş yıllara oranla daha ekonomik seçeneklere yönelttiğini kaydetti.

Atılgan, elektrikli araçlarının genellikle şehir içi kısa kullanımlarda tercih edildiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Müşteriler farklı modelleri deneyimlemek için hevesli. Bununla birlikte uzun yol kullanımları için elektrikli araçların henüz ilk tercih olmadığı da bir gerçek. Elektrikli araç kullanımına yönelik destekleyici adımlar çerçevesinde bakıldığında, şarj istasyonları konusunda iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve ofislerimizin altyapılarını güçlendiriyoruz. Ev de dahil olmak üzere araçlarını istedikleri her yerde şarj etme olanakları olduğunu müşterilerimize iletiyoruz. Diğer taraftan havalimanı otoritelerinin elektrikli araç konusunda altyapıyı sağlamakta hızlı adım atmalarına yönelik ihtiyacın altını çizmek isteriz. Bununla ilgili tüm teknik teçhizatları da müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. İzlenecek rota doğrultusunda öneriler sunan farklı uygulamalar da bulunuyor, biz de söz konusu uygulamaları müşterilerimizle paylaşıyoruz."

Avis Caravan filolarında motokaravan, çekme karavan ve offroad çeşitleriyle 127 araçla hizmet verdiklerine değinen Atılgan, Türkiye'de karavan ekosisteminin gelişmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam da yaz aylarında araç kiralama taleplerinde her zaman belirgin bir artış gözlemlediklerini belirterek, "Bu dönemde insanlar tatil planları yaparken araç kiralama hizmetlerine olan ihtiyaçları artıyor. Ancak, bu yılki artış beklentilerimizin altında kaldı" şeklinde görüş paylaştı.

Özellikle 9 günlük Kurban Bayramı tatili döneminde araç kiralama firmalarının beklenen adetlere ulaşamadığını vurgulayan Sağlam, firmalardaki araç stoklarının fazla olması da kiralama fiyatlarının düşük kalmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Temmuz ayının gelmesiyle araç kiralama taleplerinde önemli bir artış beklediklerini söyleyen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte insanlar daha fazla seyahat etmeye başlıyorlar. Ayrıca, tatil beldelerine olan ilginin artması ve havaların ısınması da araç kiralama talebini yükselten diğer faktörler arasında yer alıyor. Bu artışın, yaz boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Ekonomik araçların ortalama kiralama fiyatı 5 bin lira iken bu araçlar genellikle 5 günlük sürelerle kiralanıyor. SUV ve lüks araçlara olan talep ise daha düşük seviyelerde kalıyor. Bu tercihler, kullanıcıların bütçelerini verimli kullanma isteği ve ekonomik araçların sağladığı yakıt tasarrufu gibi avantajlardan kaynaklanıyor."

ELEKTRİKLİ KİRALIK ARAÇLARA TALEP

Müşterilerinin araç kiralama işlemlerinde yüzde 80 oranında ekonomik araçları tercih ettiğini anlatan Sağlam, elektrikli araçların, kiralama tarafında beklenen ilgiyi görmediği bilgisini paylaştı.

İlgi görmemesinin nedenini yeteri kadar istasyon olmaması ve araçların menzili olarak belirten Sağlam, "Şarj istasyonlarının artırılmasıyla beraber, elektrikli araçlara talebin de daha yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda, araç üreticilerinin batarya teknolojilerini geliştirerek menzil sorununu minimize etmeleri de büyük önem taşıyor. Bu adımlar, sadece elektrikli araçların kullanımını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevreye olan olumlu etkileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunarak, karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayacaktır" şeklinde görüş belirtti.