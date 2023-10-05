Araç sahipleri dikkat... Benzine bir indirim daha yolda! 5 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:20

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:20

Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

En son salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG grubuna 69 kuruşluk zam gelmişti.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 7 kuruşluk indirim geldi. Yarından (6 Ekim Cuma) itibaren ise benzine 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 40.17

Benzinin litresi 34.64

Ankara

Motorin litresi 40.73

Benzinin litresi 35.24

İzmir

Motorin litresi 40.91

Benzinin litresi 35.35

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.