Araç sahipleri dikkat: MTV için son ödeme tarihi 31 Ocak

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 12:25

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 12:25

2023 yılına ait Motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Mükellefler, MTV'yi, iki taksit halinde ödeyecek.

MTV'nin, ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenebilecek. İkinci taksit ise temmuzda ödenecek. Vergiler, geçen yıla göre, yüzde 61,5 arttı.

EN DÜŞÜK MTV TUTARI 219 LİRA

Taşıt vergisinde en düşük tutar 219 lira, en yüksek tutar ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşmalı bankaların internet sitelerinden ödeniyor. PTT ve vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden geçmiş döneme ait borçlar da sorgulanabiliyor.