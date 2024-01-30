Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın! Ödemeyenleri gecikme zammı bekliyor

MTV'nin bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmalarına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor.

AA
Yayınlanma: 30.01.2024 - 11:17
Araç sahipleri dikkat: Son gün yarın! Ödemeyenleri gecikme zammı bekliyor
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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. 

Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'ta başlayan MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi yarın (31 Ocak) sona erecek.

NASIL ÖDEYEBİLİRİM?

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

Bu yıla ilişkin MTV tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 baz alınarak hesaplandı. 

Buna göre, 2024'te en düşük MTV tutarı 347 lira, en yüksek 133 bin 572 lira olacak. 

Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri 31 Ocak'a kadar yapılacak.

MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.


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