Sermaye vergiden yırtıyor... CHP'li Ali Öztunç: 'Türkiye'de işçiler patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi'

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:52

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:54

Aralık 2023’te Türkiye’de işçilerin patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediği ortaya çıktı.

Verileri paylaşan isim CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu. AKP’nin dolaylı vergilerle zenginlerden çok yoksullardan aldığını söyleyen Öztunç, “Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor” dedi.

Çalışan kesimle dar gelirliler üzerindeki vergi yüküne dikkat çeken Öztunç, 2024 yılında işçilerin ödemek zorunda kalacağı vergilerin daha da artacağı saptamasını yaptı.

Öztunç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Geçen yıl dolaylı vergiler yüzde 101,4 oranında artarak 2 trilyonun üzerinde bir miktara yükselirken, doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı. Dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artış kaydederek yüzde 65,5’e çıktı. Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi. AKP, dolaylı vergilerle zenginlerden çok dar gelirlilerden alıyor. 2024’te de durum değişmiyor, vergi yükü daha da artacak.

Hem dolaylı vergiler hem de doğrudan vergiler enflasyondan oldukça yüksek oranda artış kaydetti. TÜİK’in enflasyon oranını doğru kabul edersek vergi gelirlerinde reel olarak yüzde 9,4 oranında bir artış yaşandı. Milli gelir büyüme oranının yüzde 4 civarında kaldığı dikkate alındığında 2023 yılında vatandaşın vergi yükünde oldukça ciddi bir artış yaşandığı sonucu çıkıyor. Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor.

Bu oran 4 sene önce yüzde 2 idi, Temmuz itibarıyla hükümetin topladığı 100 lira verginin 10 lirası motorlu taşıtlar ÖTV’sinden geldi. Bu miktar 2019 yılında sadece 2 liraydı. Araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması Türk tüketicisinin otomobil erişiminde önemli bir sorun oluşturmakta ve artık tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda."

SERMAYE VERGİDEN YIRTIYOR

Sol haberin aktardığına göre, Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 1’lik kesim, toplam gelirin yüzde 23’ünü alıyor. Türkiye’nin ürettiği 4 birim gelirin 1 birimini tepedeki en zengin yüzde 1’lik kesim, yani yaklaşık 1 milyon kişi alıyor. BM Gelir Dağılımı eşitsizliği göstergelerinden biri olan nüfusun en zengin yüzde 1’lik kesiminin milli gelirden aldığı pay sıralamasında Türkiye, 119 ülke arasında en kötü 7’nci sırada yer alıyor.

Vergi borçlarına ya da ötelenen kamu borçlarına verilebilecek pek çok örnek var. Demirören’in ödemediği Ziraat Bankası borcu, Sabancı’nın silinen vergi borçları hafızamızda. Mesela 2013 yılında Maliye Bakanlığı’nın Cengiz İnşaat ile Kanal A televizyonunun sahibi ve Yeni Şafak Gazetesi’nin sahiplerinin 608,8 milyonluk vergi borcunu sildiği öğrenilmişti.

2022 yılında, İGA’nın 2019, 2020 ve 2021 yıllarında kamuya ödemesi gereken 1 milyar 195 bin Euro kira bedelinin 2042 ve 2043 yıllarına ertelendiği ortaya çıkmıştı.

2023 yılında siyanür sızıntısına yol açan ancak ruhsatı iptal edilmeyen SSR ve Çalık Holding ortaklığındaki Çöpler Madeni'nin 209 milyon liralık vergi borcu silindiği açıklanmıştı.