Araç sahipleri dikkat: Son ödeme tarihi 31 Ocak!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:10

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) son ödeme tarihi yaklaşıyor.

2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

MTV'de gecikme faizi olmaması için ilk taksit ödemelerinin bu tarihe kadar yapılması gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında olacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor.

İnternet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.