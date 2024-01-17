Tek şubeli vergi rekortmeni

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:47

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:47

İzmir'in Çeşme ilçesinde sadece tek şubesi bulunan 50 yıllık pideci vergi rekortmeni listesine girdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıkladığı gelir ve kurumlar vergisi istatistiklerine göre; İzmir iş dünyasında dev fabrika, şirket ve holdinglerin patronlarını geride bırakana Dost Pide’nin sahibi Reşat Akbaykal 44 milyon 337 bin TL vergi ödeyerek İzmir'de en çok vergi ödeyen ilk 100 firma arasına girdi.

Cumhuriyet’e konuşan Akbaykal; Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden arandığında bu bilgiyi öğrendiğini belirterek "50 yıllık bir mekan olarak, hâlâ zirvede olmanın mutluluğu para ile ölçülemez" dedi.

Akbaykal, İzmir'de her sektörden ilk 100 firma arasına girmenin, tek şubeli bir restoran için büyük başarı olduğunu ve bununla gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.