Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta çifte zam yolda!

Brent petrol fiyatındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gelişmeler hem benzin hem de motorin fiyatlarında yeni bir artışı gündeme getirdi.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Global piyasalardaki belirsizlikler, kurdaki oynaklık ve peş peşe gelen ÖTV zamları nedeniyle akaryakıt maliyetlerinde yükseliş gözleniyor. Benzin fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorin fiyatına ise 1 lira 87 kuruş zam yapılması bekleniyor.

18 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 48,44 TL

48,44 TL Motorin: 49,51 TL

49,51 TL LPG: 25,09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 48,29 TL

48,29 TL Motorin: 49,39 TL

49,39 TL LPG: 24,49 TL

ANKARA

Benzin: 49,10 TL

49,10 TL Motorin: 50,36 TL

50,36 TL LPG: 24,99 TL

İZMİR