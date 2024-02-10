Araç sahiplerine kötü haber... Motorine dev zam yolda! 10 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:11

Güncelleme: 10.02.2024 - 10:23

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 12 Şubat Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 2 lira 56 kuruş fiyat artışı gerçekleşecek.

Son olarak geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 39,34 TL

Motorin: 41.72 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 40,13 TL

Motorin fiyatı: 42,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 40.34 TL

Motorin fiyatı: 42.76TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.