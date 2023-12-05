Araç sahiplerini dikkat! Tazminat hakkı doğdu

Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:09

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:09

Ticaret Bakanlığı, otomobil tamiriyle uğraşan esnafa yönelik meslek kılavuzu hazırladı.

Uygulamaya göre, otomobil sahipleri araçlarının tamirinin gerektiği gibi yapılmadığını takdirde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat talep edebilecek.

Milliyet'in haberine göre kılavuzda, "Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden indirim yapılan tutar derhal tüketiciye iade edilir" ifadeleri yer aldı.

30 İŞ GÜNÜNÜ GEÇEMEYECEK

Kılavuzda, tamiratın yeniden yapılmasının gerektiği hallerde, bu sürenin 30 iş gününü geçemeyeceği vurgulandı.

Otomobil onarımında doğrudan ürün satışı yapılmamasına karşın, değişim ya da onarım gerektiren parçaların esnaf tarafından tedarik edilerek ve müşteriye sunulduğu belirtilen kılavuzda, araca takılan parçanın ayıplı olması halinde de sözleşmeden dönme, indirim ve ücretsiz onarım hakkı olduğu bildirildi.

GÜVEN SORUNUNA VURGU YAPILDI

Araç tamiri sektörünün avantajlı ve dezavantajlı noktalarına işaret edilen kılavuzda, tamirciliğin genç yaşta yüksek kazanç ve çok sayıda müşteri vaadettiği belirtildi.

Farklı işletmelerin, müşterilere verdiği tamir fiyatları arasında büyük farklar oluşabildiği ifade edilen kılavuzda, bunun da müşterilerde güven sorununa neden olduğu vurgulandı.

SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ İŞARET EDİLDİ

Kılavuzda, yeni model araçlarda yaşanan arızaların tespit edilmesine yönelik eğitim ve tecrübe eksikliği, tamircilerin kullandığı test cihazlarının arıza tespitinde ancak yüzde 60-70 doğruluk imkanı vermesi de sektördeki zayıf yönler olarak gösterildi.