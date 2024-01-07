Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni trafik sigortası bedelleri açıklandı

2024'te geçerli olacak trafik sigortası bedelleri açıklandı. İşte yeni fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:55
Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni trafik sigortası bedelleri açıklandı
Abone Ol google-news

Yeni trafik sigortası bedellerinde değişikliğe gidildi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayımladı.

EN YÜKSEK TUTAR 22 BİN TL 

Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi.

En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak belirlendi.

Trafik sigortası, yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere göre sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor.


otomotiv Trafik trafik sigortası

İlgili Haberler

Araç sahipleri dikkat! Kasko ve trafik sigortası fiyatları düşecek mi?

Araç sahipleri dikkat! Kasko ve trafik sigortası fiyatları düşecek mi?
Zorunlu trafik sigortasında zam oranında bir artış daha!

Zorunlu trafik sigortasında zam oranında bir artış daha!
Resmi Gazete'de yayımlandı.... Zorunlu trafik sigortası için yeni karar! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı.... Zorunlu trafik sigortası için yeni karar! Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

En Çok Okunan Haberler