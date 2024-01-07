Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni trafik sigortası bedelleri açıklandı

Yayınlanma: 07.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 07.01.2024 - 10:55

Yeni trafik sigortası bedellerinde değişikliğe gidildi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayımladı.

EN YÜKSEK TUTAR 22 BİN TL

Yeni trafik sigortası tutarları en az miktar olarak İstanbul'da 3 bin 706 lira olurken, Ankara'da 3 bin 601 lira, İzmir'de ise 3 bin 496 lira olarak belirlendi.

En yüksek trafik sigortası tutarları ise İstanbul'da 22 bin 236 lira olurken, Ankara'da 21 bin 607 lira, İzmir'de ise 20 bin 978 lira olarak belirlendi.

Trafik sigortası, yaşayabileceğiniz bir kaza sonucunda karşı tarafın aracına, üçüncü şahısların malına ya da bedeni zararlarına karşı olan yükümlülüğünüzü poliçenizin kapsamındaki teminat ve limitlere göre sizin adınıza ödüyor. Bu limit her yıl değişiyor.

Araçların trafik sigortalarının bulunmaması durumunda trafiğe çıkmaları kanunen yasak. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilenlere ise ceza kesiliyor.