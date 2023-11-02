Araç sahipleri dikkat! Kasko ve trafik sigortası fiyatları düşecek mi?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:27

Güncelleme: 02.11.2023 - 09:27

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında yaşanan düşüşler kasko ve trafik sigortası fiyatlarını da etkiliyor.

Araç fiyatlarındaki düşüş kasko fiyatlarına da yansıdı.

Milliyet'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, kasko priminde oluşan yüzde 250'ye varan artışların ana sebebi olarak araç fiyatlarının çok hızlı yükselmesini gösterdi.

Bağcı, kasko bedellerinde şu anda 10-12 bin TL seviyelerine kadar gerilediğini belirterek önümüzdeki süreçte kasko fiyatlarında sert düşüşler beklediğini ifade etti.

Turusan Bağcı'nın, konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"2022 yılında bir önceki yıla göre kasko fiyatlarında ciddi anlamda artışlar yaşanmıştı. 2021’in ortalarında başlayıp 2022’nin ikinci dönemine kadar devam eden yüzde 250’lere varan kasko priminde artışlar olmuştu.

Bunun ana sebeplerinden biri araç fiyatlarının aşırı yükselmesiydi. O dönemde ortalama 100 bin TL olan araçların çok hızlı bir şekilde 700 bin TL’ye çıkmasıydı.

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı önlemlerle birlikte ikinci el araç fiyatlarında hızlı bir düşüş olduğu gibi sıfır araç bulmak da biraz daha kolay hale geldi. İkinci el araçta fiyatların daha da düşecek olması sigorta şirketlerinin önünü görmesine yardımcı oldu.

"NORMALİN ÇOK ÜZERİNDE ARTIŞ YAPILDI"

Bir önceki artışın ana amacı şuydu: 2021 yılında kaskoda şirketler çok sert artışa yakalandı. 100 bin TL’lik bir araç için 100 bin TL üzerinden hesaplayarak sigorta primi aldılar. Araç değeri 400 bin TL olunca, 100 bin TL prim alıp 400 bin TL’den hasar ödemek zorunda olan şirketler bu artışın ne kadar olacağını göremediği için 2022 yılında normalin çok üzerinde bir artış yaparak hatta lüks araç segmentlerinde sigorta yapmayarak tüketicileri zor durumda bıraktılar.

"20 BİN TL KASKO İÇİN 60 TL FİYAT ÇIKIYORDU"

Tarafımıza bu konuda çok şikayet geliyordu. Önünü göremeyen şirketler ‘poliçe yapmıyorum’ demek yerine yüksek fiyatlar vermeye başladılar. Örneğin ortalama 20 bin TL olan bir kasko için 50-60 bin TL fiyatlar geliyordu.

"KASKO FİYATLARINDA HIZLA GERİLEME OLDU"

Şimdi araç fiyatlarının düşmeye başlamasıyla kasko fiyatlarında hızla gerileme oldu. Sigorta şirketleri şimdi önünü görebiliyor. Yedek parça fiyatlarını öngörebildikleri için geçen yıl yüksek fiyatlama yapan şirketler artık normale döndüler.

"ZARAR EDEN SİGORTA ŞİRKETLERİ PİYASAYA GERİ DÖNDÜ"

Geçen sene zarar edip piyasadan çekilen birçok sigorta şirketi piyasaya geri döndü. Kasko poliçesindeki açığı kapatmak için rekabetçi bir şekilde geri döndüler, onlar da rekabetçi fiyat verince kasko poliçelerinde fiyatlar aşağı geldi.

"10 BİN TL'YE KADAR GERİLEDİ"

2021 yılında 5-6 bin TL’den 2022’de bir anda 15-20 bin TL’ye çıkan kasko bedellerinde şu anda 10-12 bin TL seviyelerine geriledi.

KASKODA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

İlerleyen süreçte trafik sigortasından ziyade kaskoda yıl sonuna kadar hatta önümüzdeki ilk üç aya kadar kasko poliçesinde sert düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum.

TRAFİK SİGORTASINDA ARTIŞ OLUR MU?

Trafik sigortasında bir değişim olmadı. Artış oranları yıl başında belirleniyor. Her ay otomatik yüzde 1 artış oluyor. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik olmadı ancak trafik sigortasında hasar prim oranları yüzde 186’ları buldu. Bunun yüzde 200’lere çıkması bekleniyor.

Trafik sigortasında zarar devam ettiği sürece sigorta şirketleri primlerin artırılması yönünde baskı yapmaya devam ediyor. Trafik sigortasında ocak ayında bir düzenleme gelip en az yüzde 25 düzeyinde trafik sigortası priminin bir kereye mahsus artırılıp aylık artış oranının enflasyon oranında yapılarak dengeye getirilmesini bekliyoruz."