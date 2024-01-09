Aracı olanlar dikkat... Plakalarda yeni dönem! Mevcut plakalar değişecek mi? Cezası var mı?
Türkiye'de plakalarda karekod uygulaması, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Plakalarda yeni döneme girilmesiyle birlikte, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basımı yapılan tüm tescil plakalarında karekod bulunacak. İşte ayrıntılar...
Araçların trafiğe çıkabilmeleri için gerekli olan bazı şartlar var. İşte bu şartlar arasında en görüneni plakalar. Araçların ön ve arka taraflarında bulunması zorunlu olan, gerekli durumlarda araç ve sahibiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlayan plakalar için 1 Ocak 2024 itibarıyla yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.
NTV'den Murat Şahin'in aktardığına göre, bu tarihten itibaren tescil ettirilen tüm araçlarda karekodlu plaka zorunluluğu bulunuyor. Yani yeni araç alındığında, alım satım durumunda, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda karekodlu plaka veriliyor. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.
KAREKODLU PLAKA NASIL OLMALI?
Karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor. Karekod, plakadaki il kodu ile harflerin arasında yer alacak. 15x15 mm ebadında olan karekod ile birlikte, 12 haneli bir seri numarası da plakalara işlenecek.
MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?
Araç sahiplerinin kullanımda olan olan plakalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli.
Karekodlu plakalarla sahte ve APP olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi amaçlanıyor.
PLAKA CEZALARI NE KADAR?
2024 yılı itibarıyla "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.
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