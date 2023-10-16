Plaka detayı dikkat çekti: Mal varlığına el konulan Polat çifti emniyete böyle gitti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 09:35

Güncelleme: 16.10.2023 - 09:35

Cumhuriyet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti ile birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir konulmasına karar verildiğini ortaya çıkarmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, aynı kişilerle ilgili yurt dışına çıkış yasağı konulduğu da öğrenilmişti.

EMNİYETE BU OTOMOBİLLE GİTTİLER...

Çiftin lüks araçları da dahil tüm mal varlığı yediemine teslim edeceği konuşulurken, Polat'ın kırmızı Ferrari ile Beykoz emniyetine gittiği anları olduğu bir görüntü olay oldu.

2. Sayfa'nın Instagram hesabında bu görüntüleri gören Nagihan Karadere, Polat çiftini topa tuttu. Karadere, "Sayenizde Kızlar vesile olmuş oldunuz. Millet bu zor zamanda yemeye ekmek bulamazken böyle görgüsüzlük dünyada görülmemiştir. Ayrıca tüm zincir güzellik merkezleri iyice araştırılsın hepsinin sonu böyle olacak net!" diyerek tepki gösterdi.