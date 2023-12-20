Emniyet'ten APP plaka operasyonu: 3 tutuklu
Ordu’da polis ekipleri tarafından Avrupa press plaka (APP) operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen ‘resmi belgede sahtecilik soruşturması’ çerçevesinde bir atölyeye operasyon düzenlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
APP olarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak, daha dikkat çekici görünümlü plakaların basıldığı tespit edilen yasadışı bir basım atölyesinde, işyerlerinde, şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür basım makinesi, 1 adet plaka baskı pres makinesi, 5 adet plaka baskı kalıbı, 1 adet plaka boyama makinesi, 77 adet basılı APP plaka, 319 adet boş plaka levhası, 413 adet harf kalıbı, 444 adet rakam kalıbı 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet 7.65 milimetre fişek ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak T.A. (33), K.K.(25), ve H.B.B.(30) isimli şüpheliler ‘Resmi Belgede Sahtecilik, Mühürde Sahtecilik ve 6136 SKM’ suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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