Aralarında Türkiye de var... Japon bankadan döviz riski uyarısı

Japonya bankası Nomura, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülke için döviz krizi riski altında olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:09
Aralarında Türkiye de var... Japon bankadan döviz riski uyarısı
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Nomura'nın "Damocles" adını verdiği gösterge ile yapılan hesaplamamalara göre bu 4 ülke 100'ün üzerinde puan aldı ve bu da bir para birimi erimesine karşı savunmasız olduklarının işaret ediyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Nomura, "Domacles" modelinin 1996'dan bu yana 61 gelişmekte olan piyasa para birimi krizinin yüzde 64'ünün tahmin edilmesine yardımcı olan sekiz göstergeyi bir araya getirdiğini söyledi.

Nomura, Şili, Macaristan ve Brezilya'nın kriz eşiğine yakın puanlara sahip olduğunu söyledi.

Nomura ekonomistleri Robert Subbaraman ve Si Ying Toh Cuma günü yayınladıkları raporda, Türkiye ve Sri Lanka'nın yakın zamanda kriz yaşamış olmalarına rağmen, Damocles modellerinin "henüz tehlikeyi atlatmadıkları" sinyalini verdiğini savundular.


Nomura döviz

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