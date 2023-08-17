Dolar ve Euro ne kadar oldu? 17 Ağustos 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:59

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) genel kurulu bugün 10.00’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı açılış konuşmasında vereceği mesajlar piyasada yakından takip edilecek.

İç veri gündeminde Merkez Bankası (TCMB) haftalık para banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistikleri ile ikinci çeyrek işsizlik verileri yer alıyor.

Asya borsaları Çin’in yavaşlayan ekonomik toparlanmasına yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırmaya devam edebileceğine dair endişelerle dokuz ayın dip seviyesine gerilerken, dolar iki ayın zirvesine çıktı.

Wall Street, Fed yetkililerin faiz artırımlarının devam edip etmeme konusunda fikir ayrılığı yaşadığını gösteren geçen ayki para politikası toplantısı tutanaklarının ardından ekside kapandı.

Bazı yetkililer faizleri çok yükseltmenin ekonomi üzerinde yarattığı risklere dikkat çekerken, “çoğu” politika yapıcı enflasyonla mücadeleye öncelik vermeye devam etti.

TL’DE BU YILKİ DEĞER KAYBI YÜZDE 31

Dolar/TL bu sabah 27,10 zirvenin hemen altında yükselerek güne başladı. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin etrafında yatay seyir izleyen kur büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.

Euro/TL ise 29.54 bandında işlem görmektedir.



Ekonomistlerin TCMB öncü verilerinden hesaplamaları, brüt rezervlerin bugün açıklanacak 11 Ağustos haftasında 0,5 ile 1 milyar dolar arasında artacağını, net rezervlerde ise yatay ile 0.2 milyar dolar yükseliş yaşanabileceğini gösteriyor.

TCMB net rezervleri, 2 Haziran’da -5,7 milyar dolara inerek 2002 yılında başlayan veri serisinin en düşük değerini almasından bu yana geçen iki ayda 20 milyar doların üzerinde toparlandı.

KKM ÖDEMESİ 300 MİLYAR TL’Yİ BULABİLİR

Bankacılar, ağustos ayı için 50 milyar dolara yakın KKM dönüşü ve TCMB’nin kur farkı ödemelerinin de 300 milyar TL ile zirve yapacağını hesaplıyor.

Bankacılar TCMB rezervlerini bankanın geçiş dönemi olarak da adlandırdığı kamu kontrollü döviz politikalarından serbest politikalara geçiş sürecinde olduğu için yakından takip ediyor.

TCMB döviz kazandırıcı işlemlerden toplanan dövizleri ise en çok kur korumalı mevduat dönüşleri ve ihracatçıların ithalat kaynaklı ihtiyaçlarını sağlamak için kullanırken; seviye değil likiditeyi gözettiğini belirtiyor.