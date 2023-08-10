SPK'den kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 42 siteye erişim engeli

Sermaye Piyasası Kurulu, 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:15
SPK'den kaldıraçlı döviz işlemi yaptıran 42 siteye erişim engeli
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), haftalık bülteni yayınlandı. Haftalık bültende SPK, 42 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdiği yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK'nın hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

  • https://web8.mblmarketstrader.com
  • https://forexkurumlar.xyz
  • https://indyatirim11.com
  • https://acc10.indyatirim.io
  • https://web9.indyatirimtrader.com
  • https://olivemarkets185.com
  • https://www.tradehfm-8.com
  • https://my.tradehfm-8.com
  • https://register.tradehfm-8.com
  • https://register.tradehfm-9.com
  • https://www.tradehfm-9.com
  • https://my.tradehfm-9.com
  • https://client16.maldofx.co
  • https://s1.maldofx2.com
  • https://idolyatirim25.com
  • https://sca.idolyatirim25.com
  • https://wt.idolyatirim25.com
  • https://mblmarkets15.com
  • https://acc14.mblmarkets.io
  • https://www.balansfx82.com
  • https://web3.balanstrader.com
  • https://secure5.balansfx.online
  • https://www.xmmarketsglobal.com
  • https://my.xmmarketsglobal.com
  • https://f2.fxgiris.net
  • https://www.bdswissasia.com
  • https://dashboard.bdswissasia.com
  • https://gkminvestment.com
  • https://www.fg-turkiye.com
  • https://www.hunfx22.com
  • https://sca.hunfx22.com
  • https://wt.hunfx22.com
  • https://kriptorex40.com
  • https://my.kriptorex40.com
  • https://moneyform7.net
  • https://forexfbs-tur.com
  • https://duayen.forexasistaniniz.com
  • https://www.klasfx.online
  • https://www.hfm60.com
  • https://my.hfm60.com
  • https://register.hfm60.com
  • https://highrisemarketgiris.com

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