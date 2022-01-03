Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? Aralık enflasyon rakamları belli oldu mu?

03 Ocak 2022 Pazartesi, 09:14

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, yarın TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle netleşecek.

Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi (bugün) günü duyurulacak. Saat 10.00’da verilerin açıklanması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ KAÇ?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul’da perakende fiyatların aralık ayında yüzde 9.65 arttığını hesaplamıştı. İstanbul’daki artış Türkiye genelindeki fiyat artışıyla büyük ölçüde örtüşüyor. Ekonomistlerin tahminleri de aralıkta TÜFE’nin ortalama yüzde 9’lar civarında artacağı yönünde oluştu. TÜFE’nin Aralık ayında yüzde 9 artması halinde 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık TÜFE yüzde 20.42’ye, yıllık enflasyon da yüzde 30.59’a çıkacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ AÇIKLANDI

Reuters’ın 13 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4 ila yüzde 37,3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30.7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonun ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 5,5 ila yüzde 14,6 bandında yer alıyor.

Ankara’da gıda fiyatlarının aylık yüzde 25 arttığını, yıllık olarak Kasım’daki yüzde 27’den Aralık’ta yüzde 55’e yükseldiğini açıklayan Türk-İş’e göre gıda enflasyonunda en son “Kasım 1987 seçimlerini izleyen Aralık 1987’de” bu denli yüksek bir artış gerçekleşmişti.