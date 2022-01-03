Zamlarla ‘Kutlu yürüyüş’ ve dünya liderliğine

03 Ocak 2022 Pazartesi

Aradan geçmiş 20 yıl! Ve lider konuşuyor: “Türkiye’nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Milletimizin her ferdini bu kutlu yürüyüşe davet ediyorum..”

NEREDE VE NİÇİN SÖYLEMİŞ BUNLARI?

Erzurum-Artvin karayolu arasında 680 metrelik tünelin açılışında. Elektriğe zam değil, tarife değişikliği yapıldığını söyleyen iktidarın yağcısı Amiral Battı, bu haberi de “Erzurum’a deniz getirdi” yan başlığıyla vermiş. Tünelden su mu akacak diye baktım, hayır değilmiş, Karadeniz’e yaklaştırmış!

3.5 TRİLYON DOLAR NEREYE GİTMİŞ!

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında ilginç bir şey daha var: 19 yılda altyapıya 3.5 trilyon dolar gömülmüş! Eğer doğruysa müthiş bir para! Hem verilen ihalelerin şüphesiz ki yandaş şirketlere kazandırdıkları hem de oradan siyasete geri dönüş yüzdesi de az çok hesaplanabilir… Parayı kısa döngülü işlere harcayacaksın ki dönüşü ve kazandırdığı 2-3 yıl içinde net ve açık olsun.

Ve tabii ki 3.5 trilyon doların Türkiye ekonomisine katma değer olarak müthiş yeni teknolojiler, kilosu 1000 dolara varan yüksek teknolojik ürünler kazandırdığını düşünmüyorsunuzdur. Bu para, ülkenin belki de neden bugün ekonomik olarak çöktüğünü açıklamakta bir ipucu olabilir ekonomistler için.

30 YIL SIÇRAMA

2023 hedefi mi bu? Hayır, iktidarın 2023 hedefi veya hayali mavala dönüştüğü için, 30 yıl ötelenmiş yeni bir tarih var karşımızda: 2053!

Meğer her şey bu tarih içinmiş. 2053’e uzanan bir “kutlu yürüyüş”ün içindeymişiz de haberimiz yok... Bu tünel de bu yürüyüşün bir merhalesiymiş.

Aydınlık gelecek ile tünel arasındaki ilişkiyi kurabilirsiniz, genellikle tünele girince ucunda ışık vardır, çıkarsınız ve ohhh dersiniz. Tünel ile deniz arasında da nihayet ilişki kuruldu: Erzurum’a denizi getirmiş. Şimdilik.

2023’ten 2053’e uzun atlayış. Bizi de davet ediyor bu yürüyüşe, o zamana kadar iktidarda kalmayı mı düşünüyor, pek anlamadım. Bir de şu var: Bu altyapı ve tünel yatırımlarıyla Türkiye küresel 10 büyük ekonomi arasına girecekmiş. Bu 10 büyük ekonomi söylemini biliyorsunuz değil mi?

Cumhurbaşkanı yeni yıl mesajında da 10 büyük ekonomi lafını ediyor. Politikacının dilinin kemiği yok, en kötü durumlarda bile büyük lafları söyleme becerisine sahip bir politikacımız var. Umut veriyor diyebilirsiniz, 20 yıl iktidarda kalmış ama bunu başaramadığı gibi ekonomiyi ve TL’yi tarihinin en büyük sıkıntısına sokmuş bir liderle karşı karşıyayız. Üstelik yeni yıl mesajında şunu da diyor: “Hedefimiz kalıcı istikrar.”

ZAMLARLA ‘KUTLU YÜRÜYÜŞ’E

20 yıl içinde güllük gülistan, istikrarlı zengin, mutlu, sevgi dolu insanlarla dolu bir ülke neden yaratamamış olduğunu sormayın. Bu “kutlu yürüyüş”te karanlık tünellere sokuluyorsak bir sebebi hikmet vardır ve “Allah yaptırıyordur” bunu onlara... Belki de bilmediğimiz bir “nas” hükmü de olabilir. Yakında bunu da duyabiliriz.

“Kutlu yürüyüş”ün başını çeken iktidarın adamları, liderleri, bakanları, taraftarları vb. kortejin önündeler şüphesiz ki.

Ellerinde pankartlar:

“Elektriğe ortalama yüzde 52-130 zamla Yaşasın Kutlu Yürüyüş!”

“Hedef, dünyanın gelir eşitsizliğinde birinci ülke olmak!”

“Hayat pahalılığı ve yoksulluk halkımızı kamçılayacaktır!”

“Kahrolsun, ülkemizi zamlara boğan, TL’yi değersizleştiren, dolar ve Avro’yu pahalandıran dış düşmanlar!!” vb.

İKTİDARIN BEYAZ TÜRKLERİ

İktidarı dinledikçe, hangi ülkede yaşadığımızı unutabiliriz. Masal iyidir, hele iktidarın gerçekleri tersyüz eden politik masalları, halka tüm acılarını, sancılarını unutturan afyon işlevi görebilir.

Günümüzde, çağımızda hâlâ bu masalların işlevselliği yürürlükte.

Yoksa iktidar bu masalları anlatıp durmazdı, diyeceğim ama büyük ölçüde yanılıyor olabilirler.

Yüzde 25 oyun yüzde 10’u masal dünyasında yaşıyor olsa da geri kalan yüzde 15’i ise bu iktidarın zenginleştirdiği, iktidarın “Beyaz Türkler”inden oluşuyor. İktidardan beslendikleri için, iktidar değişikliğinin kendileri için yıkım olacağını düşündüklerinden, sıkı sıkıya sarılıyorlar.