Yandaş Zafer Şahin emekli ve memurun alacağı zammı açıkladı

31 Aralık 2021 Cuma, 11:59

Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammı oranında.

3 Ocak tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon oranından sonra memur ve emekli maaşına gelecek zam oranı da belli olacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, memurlara yapılacak zam oranına ilişkin "Kamu görevlilerinin maaşlarına 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7 olmak üzere yıllık bazda yüzde 12 + enflasyon farkı kadar zam yapılacak. 2023 yılı için ilk 6 ay yüzde 8, ikinci altı yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 14 + enflasyon farkı verilecek. Bu artışlardan memur emeklileri de aynı oranlarda faydalanacak. Oranı netleşmemekle beraber, bir refah payı artışı için de görüşmeler sürüyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesi de 135 liradan 400 liraya çıkarılacak" dedi.

NE KADAR ZAM GELECEK?

Emeklilere yönelik son zam iddialarını ise Şahin şöyle dedi:

"Ve SSK, Bağ-Kur emeklileri... Bu gruptaki emekliler Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kez zam alıyor. Zam oranları bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2021’in ilk altı ayındaki enflasyona göre yüzde 12 civarında bir zam alması kesin görünüyor. 2022’nin 3 Ocak günü açıklanacak altı aylık enflasyona göre bu oranın daha da artması bekleniyor. Bu zamlar dışında maaşı 2.000 liraya kadar olan emeklilere ayrıca seyyanen 500 lira zam yapılacak"