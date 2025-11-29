Aralık ortasına kadar anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık tutanağı tutulacak: Metalde kritik viraj

MESS ile Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülen sözleşme görüşmeleri ekim ayında başlamıştı. 60 günlük süre aralık ortasında dolacak. Eğer o zamana kadar anlaşma sağlanamazsa uyuşmazlık tutanağı tutulacak. Sonrasında da resmi arabulucu süreci başlıyor.

8 ARALIK’TA TEKLİF GELEBİLİR

Taraflar 8 Aralık’ta yeniden bir araya gelecek. Bu toplantı kritik. MESS’in 8 Aralık’taki toplantıda ücret zammı konusunda teklifini sunabileceği belirtiliyor. Ancak kulislerde anlaşmanın zor olduğu yorumları da yapılıyor. Sürecin zorlu geçeceği belirtiliyor.

‘GÖRÜŞÜLMEMİŞ ÇOK MADDE VAR’

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, sözleşme kapsamında bugüne kadar 4 toplantı yapıldığını, toplam 108 maddelik toplu sözleşme teklifleri üzerinde değişiklik içermeyen 46 maddede mutabık kaldıklarını söyledi. Görüşülüp ertelenen maddeler de olduğunu belirten Atar, şöyle devam etti:

“Henüz görüşülmemiş çok sayıda madde duruyor. Ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere, parasal maddelere yönelik olarak MESS tarafından bir teklif verilmiş değil. MESS hiçbir değişiklik önerimizi kabul etmediği gibi, haklarımızı geriye götürecek tekliflerde bulundu. 26 Kasım’daki son yapılan toplantıda esneklik içeren karşı teklifler verdi. MESS diyor ki; yılda 4 ay denkleştirme yapılsın, telafi çalışması yapılsın. Denkleştirme ile işveren işe geliş gidiş saatlerini 4 ay kendine göre belirlesin, işçiler günde 11 saate kadar çalışsın ve böylece fazla mesai ücreti ortadan kalksın. Telafi ile de çalışılamayan herhangi bir durumda fazla çalışma yapılsın ama fazla mesai ücreti ödenmesin.”

‘İŞÇİLER GEÇİNEMİYOR’

Atar, işçilerin aldıkları ücretle geçinemedikleri için fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. “Bu teklif, işçilerin hem özel yaşamları ortadan kalksın, hem de işçiler daha düşük gelirle çalışsın demektir” diyen Atar, şunları kaydetti:

“MESS’in başka bir talebi de deneme süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılması. Böylece, 4 aylık dönemde işçi güvencesiz biçimde çalışacak ve daha fazla sömürülecek. İstirahat raporlarında bir defada 5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelere 2 günün ücreti işverence ödenmez iken, MESS bunu 10 güne çıkartmak istiyor.”

‘MASAYA KARŞI TEKLİFLER GETİRİLİYOR’

Atar, günlük bir buçuk saatlik süt izninin, birleştirilerek haftanın bir gününde toplu olarak kullanılabilmesi hükmünün de TİS’ten çıkarılmasının istendiğine işaret etti. Bir sonraki görüşmenin 8 Aralık’ta yapılacağına işaret eden Atar, şunları söyledi:

“Anlaşma olmaması durumunda ,60 günlük müzakere süresinin sonuna gelinmesi dolayısıyla uyuşmazlık tutulacaktır. MESS’in tutumu açısından şunu söylemek istiyorum; tüm müzakereler boyunca işçilerin haklı taleplerini dikkate alarak, yapacağı tekliflerle olumlu adımlar atmak yerine, var olan hakları ve mevcut çalışma koşullarını işçi aleyhine geri götürmeyi hedefleyen karşı teklifleri masaya getirmekle, sözleşme sürecine ve çalışma barışına olumsuz etkilerde bulunmaktadır.”

Atar, MESS’in bu tutumunu sözleşme kapsamındaki örgütlü oldukları tüm fabrikalarda protesto ettiklerini söyledi. Atar, “Umarız 8 Aralık’taki 5. görüşmede bu tutumlarını sürdürmezler. Son olarak şunu söylemek isterim: Biz ihracatın ve ülke ekonomisinin lokomotifi olan, metal işkolunda çalışan işçiler olarak, alın terimizin karşılığını ve hakkımız olanı almak için gereken bütün mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.

SÜT İZNİNDE ‘DENETİM’ DETAYI

Bu arada görüşmeler sırasında MESS, günlük bir buçuk saatlik süt izninin birleştirilerek kadın işçi tarafından haftanın bir gününde kullanılabilmesi hükmünün TİS’ten çıkarılmasını talep etmiş, sendikalar da reddetmişti. Süt izniyle ilgili bu madde yıllardır sözleşme metinlerinde yer alıyor. Ancak alınan bilgiye göre, son dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yürütülen denetimlerde konu gündeme geldi.

Müfettiş denetimlerinde, günlük bir buçuk saatlik süt izninin birleştirilerek haftanın bir günü izin şeklinde kullanılamayacağına dikkat çekildi. Müfettişler, bu şekildeki bir uygulamanın yasaya da aykırı olduğunu belirtti. İşyerleri yaptırım ile karşı karşıya kaldı. MESS de işyerlerinden gelen talepler doğrultusunda bu uygulamanın sözleşmeden çıkarılmasını istedi. Bu konuda MESS’te, “süt izninin kullanılmasına göz dikilmesi asla söz konusu değildir” görüşü dile getiriliyor.

Diğer yandan sendikalar, düzenlemenin yıllardır sözleşmelerde yer aldığını, kazanılmış hak olduğunu belirterek sözleşmeden çıkarılmasına tepki gösteriyor. Sendikalar süt izninin günlük bir buçuk saat olarak uygulanamayacağını, kadın işçinin bu süre içerisinde fabrikadan çıkıp evine gidip gelmesinin olanaksız olduğuna dikkat çekiyor. Görüşmeleri ertelenen madde, önümüzdeki toplantıda yeniden gündeme gelecek.