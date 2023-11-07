Aramco temettü kararını sürdürüyor

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:30

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:30

Aramco, petrol üretiminde yaşanan gerilemeye rağmen Suudi Arabistan krallığına ve diğer yatırımcılara toplamda 29,4 milyar doları bulan temettüyü ödeme kararı aldı.

Devlete ve diğer yatırımcılara yönelik toplamı 29,4 milyar doları bulan temettü ödemesi bir önceki çeyrekle aynı seviyede kaldı. Gerileyen petrol üretimi şirketin net gelirin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 23 düşüşle 32,6 milyar dolara düşmesine yol açtı.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi hükümeti gelirinin büyük bir kısmını yüklü temettüler yoluyla sağlıyor.

Piyasa, İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir bölgeye yayılacağı ve küresel arzı tehdit edeceği endişelerini bir kenara bırakırken Brent petrol Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırı öncesindeki seviyesine, yani varil başına yaklaşık 85 dolara geri döndü. Bu da Suudilerin ve OPEC+ ortağı Rusya'nın tek taraflı üretim kesintilerini şimdilik sürdürme niyetinde olmalarını sağlıyor.

Aramco'nun petrol ve doğalgaz üretimini içeren operasyonlarından elde ettiği kâr yüzde 23 düşerek 60,6 milyar dolara geriledi. Suudi Arabistan üretimini günde 9 milyon varil civarında tutuyor. Bu seviye son on yılın ortalamasının yaklaşık 1 milyon altında.