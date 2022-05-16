Arap turizmcilerden Bursa’ya ilgi
Uluslararası turizm fuarlarında sık sık boy gösteren Bursa’nın son durağı Dubai Arap Seyahat Pazarı Turizm Fuarı oldu. ‘Yeşil Bursa’ temasıyla hazırlanan ayrıcalıklı stantta kentin değerleri öne çıkarılırken, Arap turizmciler Bursa standına yoğun ilgi gösterdi.
Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de tanıtım yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor.
Bugüne kadar İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya, Güney Kore ve Balkan ülkelerinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Bursa’yı tanıttı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından fuarda Bursa standı kurulurken, Bursa’da hizmet veren turizm acentaları, otelciler ve sağlık kuruluşlarından oluşan toplam 20 kurum alt katılımcı olarak fuarda hem Bursa’yı tanıttı hem de hizmetlerini anlattı.
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