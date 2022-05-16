Arap turizmcilerden Bursa’ya ilgi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:00

Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de tanıtım yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor.

Bugüne kadar İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya, Güney Kore ve Balkan ülkelerinde düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde Bursa’yı tanıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından fuarda Bursa standı kurulurken, Bursa’da hizmet veren turizm acentaları, otelciler ve sağlık kuruluşlarından oluşan toplam 20 kurum alt katılımcı olarak fuarda hem Bursa’yı tanıttı hem de hizmetlerini anlattı.