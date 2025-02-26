Arap yatırımcıya Finans Merkezi'nde 5,6 milyar TL'lik dev satış

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:59

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:59

Türkiye İş Bankası bünyesindeki İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İş GYO), İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan 25 katlı ofis binasının satışına karar verdiğini duyurdu.

5,6 milyar TL bedelle yapılan satışta alıcı, Kuveyt Türk iştiraki KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş. oldu. KT Sağlam Gayrimenkul, iki gün önce kurulmuştu.

İŞ GYO'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu'nun 25.02.2025 tarihli kararı çerçevesinde mülkiyeti Şirketimize ait olan İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada, 9 parselde kayıtlı İstanbul Finans Merkezi Ofis Binası'nın tamamının 5.600.000.000 TL+KDV bedelle KT Sağlam Gayrimenkul A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tamamının nakden, tapu devir tarihinde peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir".