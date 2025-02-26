Satışa hazır haldeydi... Batman'da eve uyuşturucu baskını: 2 tutuklama

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:26

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:28

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir ikamette yapılan aramada; 18 parça halinde 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi, 100 adet 9x19 çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.