Satışa hazır haldeydi... Batman'da eve uyuşturucu baskını: 2 tutuklama

Batman’da bir evde kullanıma hazır 27 parça uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Satışa hazır haldeydi... Batman'da eve uyuşturucu baskını: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:26

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir ikamette yapılan aramada; 18 parça halinde 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 9 parça halinde 6 gram sentetik kannobinoid uyuşturucu maddesi, 100 adet 9x19 çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 140 Türk Lirası ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #batman #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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