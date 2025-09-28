Arapgir’in meşhur Köhne üzümüne don vurdu: Rekolte dibe vurdu

Arapgir’in dünyaca meşhur Köhne üzümü, 12 Nisan’da yaşanan don nedeniyle bu yıl rekolte yüzde 20 seviyesinde kaldı. Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, “Rekolte bırakın 10 bin tonu, bin tonları bulmayacak durumda” dedi. İlçede üzüm ticareti yapan esnaf ise fiyatların 120 TL seviyesinde olduğunu, yüksek fiyat nedeniyle satışların yavaş gittiğini söyledi.

Malatya’nın Arapgir ilçesi, bölgede yetişen ve dünyaca tanınan Köhne üzümüyle biliniyor. Sofralık olarak tüketilen üzüm, aynı zamanda şarap üreticileri tarafından kendine has aromasından dolayı tatlandırıcı olarak da kullanılıyor.

Son yıllarda daha çok sofralık olarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderilen Köhne üzümü, mevsim başında üretici ile bağlantı yapan şarap fabrikalarının da tercih ettiği türlerin başında geliyor. Yaşanan zirai don nedeniyle Arapgir üzümünde bu yıl ciddi kayıplar yaşandı. Rekolte yüzde 20 seviyesine gerilerken, üretici ve esnaf zor bir sezon geçiriyor.

"ZİRAİ DON ÜZÜMDE REKOLTEYİ YÜZDE 20-30’LARA GERİLETTİ"

Arapgir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şafak, nisan ayında yaşanan zirai don felaketi sonrası üzüm hariç diğer ürünlerin yüzde yüzünün yandığı, üzümde rekoltenin ise ancak yüzde 20-30’larda kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arapgir’imiz bu seneki zirai dondan, çok etkilendi. Üzüm hariç diğer ürünler yüzde yüze yakın yandı. Üzüm de yüzde 20, yüzde 30’larda kaldı. Şu anda bir üzüm bahçesindeyiz. Bahçemiz daha önceki yıllar olsaydı, her taraf şimdi simsiyah olacaktı. Siyah köhne üzümüyle dolmuş olacaktı. Fakat bu sene biraz verim düşüktü, yani yüzde 30’larda kaldı. Arapgir üzümü bırak Türkiye’yi, dünyaca meşhur bir üzüm. İnce kabuk, siyah duman, üzerinde dumanı var. Hem sofralık hem de şaraplık olarak tüketilen bir üzüm. Yani nadir bulunan bir üzüm, çeşit olarak. Bölgemizden başka yerlerde de aynı kaliteyi vermiyor. Üzüm çok narin bir ürün. Sıcağa dayanmıyor, soğuğa gelmiyor, yağmura gelmiyor. Yani hastalıklara çok açık bir meyve. Hani tabiri caizse dibinde yatman gerekiyor ki üzümden verim alasın."

"SULU TARIM İÇİN DSİ’DEN DESTEK BEKLENİYOR"

Yıllık üzüm rekoltesinin 10 bin ton olduğunu belirten Şafak, sulu tarıma geçerlerse bu miktarın çok daha artacağını ifade etti. Şafak, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık Arapgir’imizde 7 bin 500-8 bin dönüm çekase kayıtlarına göre arazide üzüm bahçeciliği yapılmakta. Ortalama dönüm bin 200- bin 300, yani 10 bin ton civarında bir üzüm alınır. Fakat bu sene rekolte bırak 10 bin tonu, bin tonları bulmayacak durumda. Bir veya birkaç kere sulayabilsek üzümümüz belki verim ikiye katlayacak. Daha güzel olacak, daha cazibe olacak. Fakat o imkanlarımız yoktur. Umarım inşallah Büyükşehir, DSİ veya Arapgir Belediyesi, sağ olsun belediye başkanımız bu konuda çok gayretli, hep beraber istişare halindeyiz. Böyle daha düz, daha verimli üzüm haline getirebilmek için sulu tarıma açılabilecek bir pozisyon yapılsa, çiftçilerimiz çok memnun olacak."

"ŞARAP FABRİKALARI TERCİH EDİYOR"

Hüseyin Şafak, Köhne üzümü şarap üretiminde kullanıldığını belirterek, "Arapgir üzümümüz çok kaliteli, başta söylediğimiz. Çok güzel sofralık olarak tüketiliyor. Sofralığın dışında şarap fabrikaları geliyor buna alıyor. Yani çok tutuluyor. Yani şarabın mayası gibi bir söz konusu. Bir de şöyle bir şey, Arapgir üzümü, dünyada dalında, bu mevsim itibariyle Kuzey Yarımküre’de üzüm yok. Güney Yarımküre’de üzüm bitti. Dünyada bu mevsim, dalında belki Arapgir üzümünden başka üzüm yok. Böyle bir üzüme sahibiz, böyle bir ürüne sahibiz" ifadelerini kullandı.

"FİYAT YÜKSEK İLGİ AZ"

Fiyatın yüksek olması dolayısıyla üzüme ilginin her yıldan az olduğunu söyleyen esnaf, "Arapgir’de üzüm satış fiyatı 120 TL’den gidiyor şu an. Koli fiyatı, 5 kilosu 600 TL yapıyor. Yani ilgi az, pahalı olduğu için yavaş gidiyor. Genelde dışarıya gönderiyorlar. Zaten bu sene az olduğu için de fazla şey yapmıyorlar. Zirai dondan dolayı verim de az, üzüm de az. Yani şurada zaten 15-20 güne üzüm komple bitecek. Çok olsaydı zaten bir buçuk ay daha devam edecekti. Ama az olduğu için şu an bir 15-20 günün bitmesini bekliyoruz" dedi.