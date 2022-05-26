Araştırma ortaya koydu: Şirketler çalışanlarına ek ücret artışı yapmayı planlıyor

26 Mayıs 2022 Perşembe, 12:17

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye ve Türkiye'de insan yönetimi alanında faaliyet gösteren PERYÖN iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Nisan 2022 Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin sonuçları açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılında firmaların yüzde 63,9’u ek ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların 2022 yılında gerçekleştireceği ücret artışı ise ortalama yüzde 58 olacak.

Toplam 16 sektörden 464 firmanın katıldığı anketin sonuçlarına göre; 2022 yılında firmalar yüzde 58 ücret artışı gerçekleştirecek. Firmaların yüzde 63,9’u ise ek ücret artışı yapacak. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 70,7 olarak gözlemlenirken, yerli firmalarda ise yüzde 53,3 olarak görülüyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; 2022 yılında en çok ek ücret artışı yapılacak sektörler yüzde 83,3 kimya, yüzde 78,3 üretim dışı, yüzde 75 otomotiv tedarik sanayi ve yüzde 67,7 üretim olacak.

2022 yılında ek ücret artışı gerçekleştirecek firmaların yüzde 16’sı bu ek artışı 2023 bütçesinden kaynaklandırmayı düşünüyor.

ARTIŞ BÜTÇESİ EN YÜKSEK OLAN SEKTÖR OTOMOTİV

Anket sonuçlarına göre; 2022 toplam artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler yüzde 67,5 otomotiv tedarik sanayi, yüzde 62 sigorta, yüzde 61,5 otomotiv ana sanayi, yüzde 60 tüketici ürünleri ve üretim dışı sektörler olarak dikkat çekiyor.

2022 yılında ek ücret artışı gerçekleşecek firmaların yüzde 85’i bir kez bunu yapmayı planlarken, yüzde 12’si iki kez, yüzde 2,4’ü ise iki seferden fazla artış yapmayı düşündüğünü belirtiyor.

Firmaların yüzde 41,1’i Temmuz, yüzde 19,8’i Nisan ve yüzde 10’u ise Haziran ayında ek ücret artışını gerçekleştireceğini söylüyor.

2022 ek artış bütçesinin en yüksek olduğu sektörler ise; yüzde 25 lojistik, yüzde 20 otomotiv ana ve tedarik sanayi, enerji, teknoloji, sigorta, üretim, maden/metal ve perakende olarak göze çarpıyor.

GEÇMİŞ AYLARIN ENFLASYONUNU DİKKATE ALINIYOR

Anketin sonuçlarına göre; firmaların yüzde 52’si geçmiş ayların enflasyonunu, yüzde 34’ü ise ücret araştırmalarını baz aldıklarını söylüyor.

Geçmiş enflasyonları baz alan firmaların yüzde 35’i son 6 ay, yüzde 26’sı son 12 ay ve yüzde 18’i ise son 3 ayı dikkate aldıklarını belirtti.