Araştırma: Otomobilde en fazla değer kaybettiren renkler belli oldu

Yayınlanma: 26.06.2023 - 15:40

Güncelleme: 26.06.2023 - 15:40

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından iSeecars’ın ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Otomobilde hangi rengin ne kadar değer kaybettirdiğinin ölçüldüğü araştırmanın sonuçlarına göre, altın yüzde 25.9’la en fazla değer kaybettiren renk olurken, altını sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 23.9’la kahverengi ve siyah renkler izledi.

Sarı renk ise yüzde 13.5’le en az değer kaybettiren renk oldu. Sarı rengi yüzde 17.8’le bej renk, yüzde 18.4’le de turuncu renk takip etti.

Özpeynirci “İlginç bir araştırma…. Otomobilde hangi renk daha fazla değer kaybettiriyor. iseecars tarafından ABD’de 1.3 milyondan fazla 3 yaşındaki 2.el araç üzerinden yapılan araştırmaya göre, değer kaybı açısından en iyi ve en kötü araç renkleri belirlenmiş. 3 yılın sonunda ortalama bir araç değerinin yüzde 22,5’ini kaybederken, sarı renkli araçlar yalnızca yüzde 13,5’ini, bej yüzde 17,8’ini, turuncu ise yüzde 18,4’ünü kaybediyormuş. Bununla birlikte, altın, kahverengi ve siyah renkteki araçlar ise 3 yılın sonunda en fazla değer kaybını yaşıyorlar. Türkiye için sorun yok, zaten hepsi ya siyah ya gri, en fazla beyaz” ifadelerini kullandı.