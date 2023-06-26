Otomobil pazarına yeni önlem

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 03:00

Otomobil, pandemiyle birlikte piyasada bozulan arz-talep dengesi, döviz kurunun baskılanmasına karşın araç fiyatının yükselmesi ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı yatırım aracı oldu. Bu da 0 kilometre (km) ve ikinci el otomobil fiyatlarını yükseltti. Galericilerin yanı sıra bireylerin de alım-satım yapmaya başlamasıyla fahiş fiyatlar uygulandı.

2022’de çıkarılan bir genelge ile otomobil alıp satan kurumların 0 km olarak aldıkları otomobilleri 6 ay/6 bin km dolmadan satılması yasaklansa da noterlerde, kilometre kontrolü yapılması kuralı işlemedi. Dolayısıyla bu genelge hedefine ulaşmadı. Bireyler için getirilen bir yılda üç araçtan fazla alım-satım yapamama kuralı da denetlenmediği için üç adetten fazla alım-satım yapanlar oldu. Bu bireyler, ticari işletme kabul edilerek cezai işlem uygulanmaya başlandı. Geriye dönük yapılan incelemelerde ise bir yılda üç adetten fazla otomobil alıp satanlara ceza tebligatları yollanıyor.

1 OCAK’A UZATILDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada 6 ay/6 bin km kısıtlamasının 1 Ocak 2024’e kadar uzatıldığını, bireylerin ticari faaliyeti olarak değerlendirilen satışların da bu kapsama alındığını, internette verilen ikinci el ilanlarında araç fiyatı 0 km fiyatından yüksek olmayacağını söyledi.

(Altuğ Erciş)



‘KARARI DESTEKLİYORUZ’

OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş de şu açıklamayı yaptı: “Piyasada yılda üç adetin üzerinde taşıt alım-satım işlemini yapanların varlığını gözlemledik. Bu, yetkili satıcılarımızın da önüne geçilmesini istediği bir durum. Bireylerin haksız kazancın önünü açacak ve fiyatları yukarıya çekecek bu alım-satımlarının düzenli olarak denetlenecek olması ve yasalara uygunsuzluk durumunda bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanması kararını olumlu atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bu piyasanın regüle edilmesi yönünde alınmış çok önemli bir karardır.”

(Muhammed Ali Karakaş)



6 BİN KM/6 AY ŞARTI

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş ise “0 km araç satışındaki 6 bin km/6 ay şartı, geçtiğimiz dönemde ticari işletmelere, ikinci el araç alım satımıyla uğraşanlara mahsus bir kural olarak getirilmişti. Bireysel kullanıcıları da kapsaması, bu araçları alan ve satanların 6 bin km/6 ay kıstaslarına bağlı olarak denetlenmesiyle sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.